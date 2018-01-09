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Кадетская группа появится в детском саду «Ромашка» в Ракитном Белгородской области

9 января 2018, 11:01
Обновлённое здание рассчитано на 220 мест, там могут располагаться девять возрастных групп дошкольников.

В детском саду оборудованы спортивный зал, музыкальный зал, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, девять прогулочных площадок и спортивная площадка с безопасным покрытием для занятия физкультурой на улице. Кроме того, обновлённая архитектура детского сада адаптирована для маломобильных групп населения.

С открытием детского сада в Ракитном мы обеспечили 100%-ю доступность дошкольного образования для детей района. Что касается области в целом, у нас в этом году открылись три новых детских сада, всего в регионе за год появилось 1001 дошкольное место. Все дети Белгородской области в возрасте от трёх до семи лет обеспечены местами в детских садах. Наталья Глазунова

начальник отдела дошкольного образования департамента образования области

По информации пресс-службы областного департамента образования, в детсаду «Ромашка» создадут кадетскую группу «Маленькие юнги». Также будет создана одна группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

Напомним, капремонт в этом детском саду начался в феврале прошлого года.

Фото пресс-службы департамента образования Белгородской области

#Новости#Детский сад#Голосование по Конституции#Общество
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