Кадетская группа появится в детском саду «Ромашка» в Ракитном Белгородской области

С открытием детского сада в Ракитном мы обеспечили 100%-ю доступность дошкольного образования для детей района. Что касается области в целом, у нас в этом году открылись три новых детских сада, всего в регионе за год появилось 1001 дошкольное место. Все дети Белгородской области в возрасте от трёх до семи лет обеспечены местами в детских садах. Наталья Глазунова