Храм в честь Спиридона Тримифунтского освятили в СИЗО в Белгородской области

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении духовенства совершил малое освящение храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского 8 января, сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.
На мероприятии присутствовали руководители и сотрудники областного УФСИН и СИЗО-2, представители Белгородской митрополии, осуждённые отряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора.
Я очень рад, что храм, который является небом на земле, сегодня открыт. Чем чаще вы будете бывать здесь, тем больше будет в вашей душе утверждаться свобода от всякого греха и от всякого внутреннего разрыва. Самая трудная борьба та, которая происходит внутри нас. В этой борьбе я желаю вам победы, чтобы Свет побеждал Тьму. Иоаннмитрополит Белгородский и Старооскольский
Фото пресс-службы областного УФСИН