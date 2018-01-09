Храм в честь Спиридона Тримифунтского освятили в СИЗО в Белгородской области

Я очень рад, что храм, который является небом на земле, сегодня открыт. Чем чаще вы будете бывать здесь, тем больше будет в вашей душе утверждаться свобода от всякого греха и от всякого внутреннего разрыва. Самая трудная борьба та, которая происходит внутри нас. В этой борьбе я желаю вам победы, чтобы Свет побеждал Тьму. Иоаннмитрополит Белгородский и Старооскольский