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Храм в честь Спиридона Тримифунтского освятили в СИЗО в Белгородской области

9 января 2018, 10:53
Малое освящение прошло в Следственном изоляторе № 2 г. Старого Оскола.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении духовенства совершил малое освящение храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского 8 января, сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.

На мероприятии присутствовали руководители и сотрудники областного УФСИН и СИЗО-2, представители Белгородской митрополии, осуждённые отряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора.

Я очень рад, что храм, который является небом на земле, сегодня открыт. Чем чаще вы будете бывать здесь, тем больше будет в вашей душе утверждаться свобода от всякого греха и от всякого внутреннего разрыва. Самая трудная борьба та, которая происходит внутри нас. В этой борьбе я желаю вам победы, чтобы Свет побеждал Тьму. Иоаннмитрополит Белгородский и Старооскольский

Фото пресс-службы областного УФСИН

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