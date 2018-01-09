Фабрика окомкования Стойленского ГОКа выпустила шесть миллионов тонн окатышей

Как сообщает пресс-служба комбината, одна из крупнейших фабрик окомкования Европы была запущена на СГОКе в ноябре 2016 года. В июне 2017 года она вышла на проектную мощность – шесть миллионов тонн окатышей в год – и стала ежемесячно отправлять на Новолипецкий металлургический комбинат более 500 тысяч тонн окатышей с содержанием железа 64,8%, что соответствует проектным показателям фабрики.