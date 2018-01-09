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Фабрика окомкования Стойленского ГОКа выпустила шесть миллионов тонн окатышей

9 января 2018, 17:35
Крупнейшее предприятие региона, входящее в Группу НЛМК, международную сталелитейную компанию с активами в России, странах Евросоюза и в США, накануне Нового года выпустил шестимиллионную тонну окатышей.

Как сообщает пресс-служба комбината, одна из крупнейших фабрик окомкования Европы была запущена на СГОКе в ноябре 2016 года. В июне 2017 года она вышла на проектную мощность – шесть миллионов тонн окатышей в год – и стала ежемесячно отправлять на Новолипецкий металлургический комбинат более 500 тысяч тонн окатышей с содержанием железа 64,8%, что соответствует проектным показателям фабрики.

Шесть миллионов тонн окатышей – это показатель успеха главного инвестиционного проекта Стратегии 2017 Группы НЛМК. При сохранении текущего уровня производительности обжиговой машины в 2018 году мы планируем выпустить уже 6,4 млн тонн окатышей, а в перспективе – повысить производительность машины на 20% и выйти на 7,2 млн тонн окатышей в год. Выполнение поставленных задач позволит обеспечить низкозатратным сырьём дальнейшие проекты роста Группы НЛМК. Сергей Напольских генеральный директор Стойленского ГОКа

Крупнейший инвестиционный проект Группы НЛМК – фабрика окомкования Стойленского ГОКа – был реализован за два года. Строительство фабрики началось в 2014 году и завершилось в ноябре 2016 года. Общий объём инвестиций составил около $680 млн (34 млрд рублей).

При проектировании фабрики были выбраны наилучшие доступные технологии и оборудование. Высокопроизводительный процесс обеспечивает крупнейшая в Европе конвейерная обжиговая машина (780 тонн окатышей в час). На комплексе впервые в отечественной горнорудной промышленности применены высокоэффективные гипербарические фильтры для удаления влаги при обработке руды.

В основу фабрики заложена концепция безотходного экологичного производства: материалы шихты и пыль возвращаются в технологический процесс. Высокоэффективная система газоочистки улавливает 98% выбросов.

Ввод в эксплуатацию этого стратегического для ГруппыНЛМК объекта позволил компании укрепить позиции одной из самых эффективных вмировой металлургии за счёт обеспечения доменных мощностей недорогимсобственным сырьём.

#Новости#Стойленский ГОК#Экономика
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