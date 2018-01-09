Электронные турпутёвки появились в России

Размеры социальных пенсий нетрудоспособных граждан увеличатся. Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам будут платить 12 082 рубля в месяц (ранее – 8 704 рубля), инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся в вузах на очном отделении, потерявшим обоих родителей – 10 068 рублей в месяц (ранее – 7 253 рубля), а инвалидам III группы – 4 279 рублей в месяц (ранее – 3 082 рубля).