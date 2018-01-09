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Электронные турпутёвки появились в России

9 января 2018, 13:49
Также с 1 января увеличился МРОТ, упрощён порядок предоставления налоговых льгот, появились выплаты на первого ребёнка и социальная пенсия для детей-подкидышей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до 9489 рублей. Новый МРОТ постепенно приближается к прожиточному минимуму трудоспособного населения и составляет 85 % от него. В следующем году обе величины должны сравняться.

В рамках «пакета демографических инициатив» появились новые виды выплат– ежемесячные денежные выплаты при рождении (усыновлении) первого и второго ребёнка. Получить помощь от государства смогут семьи, доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Средний размер пособия по стране в 2018 году – 10,5 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого, программу материнского капиталапродлили до 31 декабря 2021 года. Обладатели сертификата могут направить средства на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, а также на оплату частного детского сада. Размер маткапитала заморожен до 1 января 2020 года и составляет 453 тыс. рублей.

Дети-подкидыши будут получать ежемесячную социальную пенсию в размере 10 068 рублей до 18 лет. При поступлении в вуз на очное отделение пенсия продлевается до 23 лет. При усыновлении выплата пенсии останавливается.

Размеры социальных пенсий нетрудоспособных граждан увеличатся. Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам будут платить 12 082 рубля в месяц (ранее – 8 704 рубля), инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся в вузах на очном отделении, потерявшим обоих родителей – 10 068 рублей в месяц (ранее – 7 253 рубля), а инвалидам III группы – 4 279 рублей в месяц (ранее – 3 082 рубля).

Порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество упрощён. Для подтверждения права на льготы граждане теперь могут просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Сотрудники налоговой сами запросят сведения у органов или организаций, которые владеют данными о праве человека на льготу.

Госуслуги можно получить в любом МФЦ – независимо от места жительства или пребывания заявителя.

В России запретили производство и оборот слабоалкогольных энергетиков(за исключением экспорта). Также под запретом перемещение по территории страны немаркированного алкоголя в объёме более 10 литров на человека. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией продукции.

С 1 января вводятся правовые основы для перехода на электронные путёвки. Для заключения договора турист может передать туроператору, турагенту заявку, разместив документы на их официальном сайте в интернете.

Электронная турпутёвка формируется на основании заключённого договора о реализации туристского продукта, содержит данные о туристе и информацию о путешествии. Форма путёвки утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Далее электронную путёвку разместят в единой информационной системе электронных путёвок, сообщает Белгородская областная Дума.

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