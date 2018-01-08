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В Белгороде выставили «ёлку» из 78 машин

8 января 2018, 07:57
Автолюбители областного центра поучаствовали во всероссийском флешмобе.

Как рассказала одна из организаторов и идейных вдохновителей акции Людмила Тарасова, создание «ёлочки» далось непросто.

Мы впервые организовывали такое мероприятие, сказалась неопытность – в итоге создание ёлочки заняло около трёх с половиной часов. Кто-то уезжал, потому что не мог задержаться допоздна, подтянули людей, просто стоявших на парковке Сити Молла. Людмила Тарасова

В итоге необычное новогоднее дерево сложили из 78 автомобилей уже в три часа ночи 6 января. Раньше не получилось ещё и из-за того, что до 11 вечера парковка была оживлённой.

Помогли в организации и подруга Людмилы Наталья Нерубенко, а также Виталий Тюкавкин.

Виталий очень помог нам, расставляя автомобили. Без его громкого голоса мы бы не справились. Людмила Тарасова

Показать картинку помогли ребята из группы «BelAir», заснявшие «ёлку» с высоты птичьего полёта.

Фото предоставила Людмила Тарасова. Видео можно посмотреть здесь.

Флешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в БелгородеФлешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в Белгороде
Флешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в БелгородеФлешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в Белгороде
Флешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в БелгородеФлешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в Белгороде
Флешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в БелгородеФлешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в Белгороде
Флешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в БелгородеФлешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в Белгороде
Флешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в БелгородеФлешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в Белгороде
Флешмоб &quot;Ёлка из автомобилей&quot; в Белгороде

#Новости#Всероссийская акция#Автомобили#Флешмоб#Елка#Город
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