В Белгороде выставили «ёлку» из 78 машин

Как рассказала одна из организаторов и идейных вдохновителей акции Людмила Тарасова, создание «ёлочки» далось непросто.
Мы впервые организовывали такое мероприятие, сказалась неопытность – в итоге создание ёлочки заняло около трёх с половиной часов. Кто-то уезжал, потому что не мог задержаться допоздна, подтянули людей, просто стоявших на парковке Сити Молла. Людмила Тарасова
В итоге необычное новогоднее дерево сложили из 78 автомобилей уже в три часа ночи 6 января. Раньше не получилось ещё и из-за того, что до 11 вечера парковка была оживлённой.
Помогли в организации и подруга Людмилы Наталья Нерубенко, а также Виталий Тюкавкин.
Виталий очень помог нам, расставляя автомобили. Без его громкого голоса мы бы не справились. Людмила Тарасова
Показать картинку помогли ребята из группы «BelAir», заснявшие «ёлку» с высоты птичьего полёта.