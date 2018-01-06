2017 год – в цитатах

Это для людей. Речь идёт о серьёзном деле – о раковых заболеваниях, и мы все прекрасно понимаем риски. Но что говорят профессионалы? Они говорят простые вещи: чем раньше диагностировали, тем легче вылечить и тем проще само лечение. Суть всего того, что построили здесь, на белгородской земле – это ранняя и сверхранняя диагностика, то есть диагностика на таких стадиях, после которых лечение эффективно на 100 %. Это тренд во всей медицине: переход от лечения к предотвращению. То, что сделано здесь, позволяет получить местным жителям самую современную в мире услугу. Этим конкретным проектом спасаются человеческие жизни. Анатолий Чубайс председатель Правления РОСНАНО