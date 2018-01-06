2017 год – в цитатах

Posted 6 января 2018, 06:15
Published 6 января 2018, 06:15
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Мы установили, что когда велась стройка, это были незаконные соглашения со стороны городских чиновников и «Хладокомбината». В процессе рассмотрения дела губернатор Белгородской области согласовал инвестиционный проект и в рамках закона разрешил им строить. Мы пришли к выводу, что нарушения были со стороны администрации города. Сейчас киоски построены, никто их сносить не будет. Они стоят на законном основании, потому что губернатор их «узаконил». Решение не вступило в законную силу ещё, но оно и не обжаловано. Сергей Петров руководитель Белгородского УФАС России
Я соглашусь, крупных ритейлеров нужно контролировать. У них в день проходят десятки миллионов выручки. Я же представляю микробизнес. Это предприниматели, работающие на «вменёнке», на «упрощёнке», патенте. Благодаря вменённому налогу мы десять лет спокойно жили. Развивались, могли платить налоги, ремонтировать и приобретать оборудование. Сейчас мы все на грани выживания. Дальше будет ещё сложнее. Николай Забуга общественный омбудсмен по вопросам развития предпринимательской деятельности в сфере ремесленничества и услуг в Белгородской области
Это для людей. Речь идёт о серьёзном деле – о раковых заболеваниях, и мы все прекрасно понимаем риски. Но что говорят профессионалы? Они говорят простые вещи: чем раньше диагностировали, тем легче вылечить и тем проще само лечение. Суть всего того, что построили здесь, на белгородской земле – это ранняя и сверхранняя диагностика, то есть диагностика на таких стадиях, после которых лечение эффективно на 100 %. Это тренд во всей медицине: переход от лечения к предотвращению. То, что сделано здесь, позволяет получить местным жителям самую современную в мире услугу. Этим конкретным проектом спасаются человеческие жизни. Анатолий Чубайс председатель Правления РОСНАНО
Главная проблема в том, что появилась большая «прослойка» посредников между водителем и перевозчиком. Диспетчерские службы «срезают» цены себе в карман вплоть до 50 %. Каждый квартал, а то и каждый месяц что-то меняется в налоговой системе, разобраться самому нереально – я плачу фирме, которая оформляет налоговую отчётность, больше, чем размер непосредственно налога. С «Платоном» отсылают к Европе, но немец не платит за проезд по дорогам внутри Германии, а только за её пределами, потому что он платит налог в казну. Плюс душат большие корпорации. Если мы «встанем» завтра все – только так мы можем добиться рассмотрения наших проблем. Александр Чуб грузоперевозчик
Это простая писаная икона, иконописец живёт в Красной Яруге. Я лично заказывал её специально под размер ниши. Обыкновенная классическая доска из липы и дубовая шпонка сзади. Когда я заходил в храм, увидел, что на иконе какие-то потёки, как смола. Мы раз в два года икону снимали и прокрашивали рамку, потому что она выцветала. Спустя несколько дней мы купили краску, сняли икону, осмотрели и действительно можно сказать, что произошло необычное явление, потому что поверх краски наблюдались потоки вещества, сверху вниз. Я как настоятель составил доклад благочинному отцу Олегу Кобец. Он в свою очередь доложил владыке. Отец Михаил Сердюк
В обществе есть напряжение, и скрывать это нечестно. Русская смута всегда приводит к войне всех против всех. Нужно не допустить этого. Не моё дело углубляться в политические вопросы, но в этом мире, если мы забудем о любви друг к другу, начнётся трагедия. Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский
Это связано со многими факторами. Ведь цена определяется и внешней конъюнктурой, если свободный рынок, то мы принципиально не можем называть другие цены, не такие, как в соседних странах. Иначе нам нужно создавать новый железный занавес. У нас и так дешевле, чем в других странах. Эта проблема решается не тем, чтобы давить цены на керосин, а тем, чтобы поднимать уровень благосостояния людей и заработной платы. Вот по какому пути надо идти. Владимир Путин
Все организации региона, в том числе избирательные комиссии всех уровней, мы вот так определяемся удлинить вёсла, пошире их сделать, чтобы мы ещё с большими усилиями гребли и помогали Вам вести корабль Святого Белогорья. Новых Вам, хорошо сгенерированных, идей, воплощения их в жизнь, чтобы мы гордились нашей любимой Белгородской областью под Вашим руководством. Николай Плетнёв председатель областного избиркома
В любом случае выборы – это момент истины. Можно сказать: избиратель всегда прав. Решение избирателей для нас – окончательный вывод. В Старом Осколе ситуация непростая по разным причинам. Возникли какие-то противоречия внутри местных элит. Наверное, там не удалось консолидировать центры власти. Это повод для серьёзных размышлений. Олег Полухин руководитель регионального избирательного штаба партии «Единая Россия» в Белгородской области
Зона данной территории – Ж1 – предполагает строительство домов от десяти и выше этажей. Что касается развития парка: сегодня в России реализуется проект формирования комфортной городской среды. Белгород уже проводит в этом масштабную работу – это дворовые территории и набережная. Мы планируем, что парк Ленина станет следующим объектом для комплексного развития. Это не значит, что приедет экскаватор и всё уберёт. Однозначно всё будет разрабатываться с учётом существующих объектов. Сергей Киселёв главный архитектор Белгорода
Я считаю эти действия депутатов ненормативными, непроцессуальными. Я буду бороться за справедливость, за законность путём обжалования решения, если оно будет принято, в суде. И дойду, если такое потребуется, до Верховного суда РФ. Александр Гнедых бывший мэр Старого Оскола
Это трудно представить, но Русское государство могло не существовать в нынешнем виде. Белгородская черта сыграла судьбоносную роль в будущем становлении России. Та база, которая помогла Петру I позже провести преобразования. Но представление об этом времени было белым пятном: не было научно-выверенной информации об основании городов, сёл, появлении фамилий. Мы могли стоять на черте, но не знать об этом. Хорошо, что интерес к своей истории повышается, причём как среди наших краеведов и общественников, так и за пределами региона. Павел Субботин директор госархива Белгородской области
Как же мясо выкинуть? Никто не верит, что АЧС есть. На человека не действует. Кабанчик упитанный, чего ж мясо не взять? Это мясо до сих пор охотники используют и раздают. Сергей Москвитин ведущий специалист-эксперт управления Россельхознадзора по Белгородской области