Митрополит Иоанн прокомментировал религиозные граффити в Белгороде

Тут ещё очень важно соблюсти какую-то меру, чтобы это не приносило неудобства людям, скажем, на фасаде частного дома – это будет нарушение закона. Это надо делать в каком-то отдельном месте. Может, властям надо подумать о том, чтобы перед праздниками отвести такое место и устроить конкурс на такой вид современного искусства. Иоанн