Митрополит Иоанн прокомментировал религиозные граффити в Белгороде

Владыке задали вопрос об отношении церкви к религиозным граффити, которые появились на остановках: трафарет с Девой Марией напротив храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также ангел у храма НИУ «БелГУ».
Если эти граффити не кощунственны, являются выражением искренних чувств молодых людей, то это надо приветствовать. Потому что такой порыв изобразить Божью Матерь или ангела, если он родился у молодого человека, значит его сердце наполнено этими образами. Важно, чтобы это было сделано достойно, с любовью и хорошим вкусом.Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский
Главное – это должно быть законно, отметил владыка.
Тут ещё очень важно соблюсти какую-то меру, чтобы это не приносило неудобства людям, скажем, на фасаде частного дома – это будет нарушение закона. Это надо делать в каком-то отдельном месте. Может, властям надо подумать о том, чтобы перед праздниками отвести такое место и устроить конкурс на такой вид современного искусства. Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольской