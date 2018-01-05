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Митрополит Иоанн прокомментировал религиозные граффити в Белгороде

5 января 2018, 17:24
5 января глава Белгородской и Старооскольской митрополии провёл свою ежегодную Рождественскую пресс-конференцию.

Владыке задали вопрос об отношении церкви к религиозным граффити, которые появились на остановках: трафарет с Девой Марией напротив храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также ангел у храма НИУ «БелГУ».

Если эти граффити не кощунственны, являются выражением искренних чувств молодых людей, то это надо приветствовать. Потому что такой порыв изобразить Божью Матерь или ангела, если он родился у молодого человека, значит его сердце наполнено этими образами. Важно, чтобы это было сделано достойно, с любовью и хорошим вкусом.Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский


Главное – это должно быть законно, отметил владыка.

Тут ещё очень важно соблюсти какую-то меру, чтобы это не приносило неудобства людям, скажем, на фасаде частного дома – это будет нарушение закона. Это надо делать в каком-то отдельном месте. Может, властям надо подумать о том, чтобы перед праздниками отвести такое место и устроить конкурс на такой вид современного искусства. Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольской

#Новости#Граффити#Религия
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