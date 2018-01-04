Сергей Некипелов: У нас есть свой «чёрный список» подрядчиков

У нас есть свой список, назовём его «чёрным». Туда попадают, конечно, не все, кто, скажем так, выполнил работы некачественно. Предписания выдаются многим, недоделки устраняются, это нормально, если соблюдаются сроки. Есть и федеральный «чёрный список», но я не знаю, что должен сделать подрядчик, чтобы туда попасть. Должен вообще ничего не выполнить. Сергей Некипелов заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области