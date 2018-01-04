Сергей Некипелов: У нас есть свой «чёрный список» подрядчиков

В программу капремонта 2017 года в Белгородской области было включено 154 многоквартирных дома. Все они ремонтировались комплексно. В целом в обновление жилья было инвестировано 1,572 млрд рублей.
Постановление регионального правительства позволяет при необходимости переносить ремонт домов на более ранние сроки. Механизм задействуется в случаях, когда ремонт требуется не комплексный, а точечный – например, если прохудилась крыша. В таких случаях собственники жилья совместно с управляющей компанией собирают пакет документов и направляют его властям. Дом осматривается членами профильной комиссии, по итогам выезда принимается решение о необходимости поконструктивного ремонта.
В минувшем году таких прецедентов в регионе случилось 15, ремонт обошёлся собственникам в 27 млн рублей.
По мнению заместителя начальника областного департамента ЖКХ Сергея Некипелова, 2017 год подрядчики по капремонту сработали лучше, чем в 2016-м. Хоти при этом не обошлось без нареканий. Проблемы возникали в Валуйском, Алексеевском, Волоконовском, Прохоровском районах.
Там были затяжки по срокам. Качество хромало, сотрудники фонда содействия реформированию ЖКХ, когда выезжали на место, выдавали предписания. Недоделки устранялись, что оттягивало подрядчиков по срокам. Эти организации принимать участия в капремонте больше не будут. Мы не рекомендуем сотрудничать с ними и главам районов, другим департаментам. Сергей Некипелов заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области
К опоздавшим подрядчикам будут применены штрафные санкции.
У нас есть свой список, назовём его «чёрным». Туда попадают, конечно, не все, кто, скажем так, выполнил работы некачественно. Предписания выдаются многим, недоделки устраняются, это нормально, если соблюдаются сроки. Есть и федеральный «чёрный список», но я не знаю, что должен сделать подрядчик, чтобы туда попасть. Должен вообще ничего не выполнить. Сергей Некипелов заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области
В наступившем 2018 году власти планируют провести комплексный ремонт 101 многоквартирного дома. 10 многоэтажек будут обновлены частично, по конструктивам. В целом на программу капремонта пойдёт порядка 1,2 млрд рублей. Уменьшение общей суммы «ремонтных» денег связано с отсрочкой по оплате замены лифтов.