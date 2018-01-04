Поддельная «молочка» поставлялась в бюджетные учреждения Белгородской области

О борьбе с фальсификатом на территории региона рассказала глава областного управления Россельхознадзора Татьяна Аушева.
Квалифицированный фальсификат
На сегодняшний день не все уже могут определить фальсификат. Он сейчас достаточно квалифицированный. Не всегда наличие фальсификата можно определить, например, по вкусовым качествам.
Татьяна Аушева
руководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области
«Молочка»
В 2016 году пробы «молочки», которая продаётся в Белгородской области, дали 26,8 % фальсификата. Среди недобросовестных производителей «засветились» две белгородские фирмы. В 2017 году аналогичная работа по анализу молочной продукции дала уже 11 % фальсификата. Причём оба белгородских предприятия, проштрафившиеся ранее, повторили свой «подвиг» и в 2017-м.
В лидерах антирейтинга среди субъектов федерации по количеству найденного фальсификата находится Московский регион, за ним идут украинские производители, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская и Курская области.
Как отмечает глава регионального Россельхознадзора Татьяна Аушева, раньше пальму первенства антирейтинга прочно удерживаликурские производители. Ситуация была стабильной в течение как минимум семи лет. Теперь положение дел изменилось. Это может быть связано как с уменьшением количества курской «молочки» в Белгородской области, так и с тем, что тамошние производители стали выпускать продукцию, соответствующую заявленным требованиям.
Мясо
В сфере мясной продукции в 2016 году на рынке Белгородской области присутствовало, по данным лабораторных исследований Россельхознадзора, 43 % фальсификата. В 2017 году показатель снизился, но незначительно – до 40 %. По количеству «левой» продукции здесь лидируют Калиниградская, Курская, Московская, Саратовская области.
Механизм фальсификации заключается прежде всего в применении растительной продукции там, где она присутствовать не должна.
Растительные препараты уже стали добавлять в консервы. Это нонсенс. Раньше этого не было. Татьяна Аушеваруководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области
Также в фаворе у фальсификаторов – применение различных влагоудерживающих добавок. В этом случае покупатель отдаёт деньги не столько за мясо, сколько за воду. В некоторых случаях мясо высокого качества заменяется на продукцию классом ниже.
Санкции
При установлении факта фальсификации, или по-другому – недостоверного декларирования (когда то, что внутри упаковки, отличается по качеству от того, что заявлено на ней), декларация приостанавливается или аннулируется. В 2016 году по инициативе белгородского управления Россельхознадзора было аннулировано пять деклараций, в 2017 году их количество выросло до 40. Татьяна Аушева ожидает, что в 2018-м цифра ещё увеличится.
Под наши бренды
Выявляется большое количество фактов реализации различной продукции, в том числе крайне недоброкачественной – если мягко сказать – под видом белгородских брендов. Очень много. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Раньше мы обращались, например, в Иркутскую, Оренбургскую области. В 2017 году столкнулись с тем, что на территории Белгородской области поделали нашего же производителя. Это было в отношении бюджетных учреждений образования или здравоохранения. Поставляли фальсифицированную молочную продукцию. Татьяна Аушеваруководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области