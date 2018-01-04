Поддельная «молочка» поставлялась в бюджетные учреждения Белгородской области

Выявляется большое количество фактов реализации различной продукции, в том числе крайне недоброкачественной – если мягко сказать – под видом белгородских брендов. Очень много. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Раньше мы обращались, например, в Иркутскую, Оренбургскую области. В 2017 году столкнулись с тем, что на территории Белгородской области поделали нашего же производителя. Это было в отношении бюджетных учреждений образования или здравоохранения. Поставляли фальсифицированную молочную продукцию. Татьяна Аушеваруководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области