Кедровый парк появится в Строителе Белгородской области

Федеральную программу по созданию комфортной среды в российских городах запустили с подачи президента в 2017 году. В Белгородской области в проект было инвестировано 475 млн рублей. 263 млн рублей пришли из федерального центра. В планах властей было обновить 45 дворовых территорий и 5 общественных пространств. По преимуществу дворы обновлялисьв областном центре.