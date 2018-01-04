Кедровый парк появится в Строителе Белгородской области

Новый парк
В парке будут выполняться общие работы: укладка плиточного покрытия, будет масштабная высадка кедров, строительство фонтанов. Проект сейчас разрабатывается. Эта зона в Строителе полностью благоустраивается. Сергей Некипелов заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области
Рядом с парком уже построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах – строительство детского сада.
Программа
Федеральную программу по созданию комфортной среды в российских городах запустили с подачи президента в 2017 году. В Белгородской области в проект было инвестировано 475 млн рублей. 263 млн рублей пришли из федерального центра. В планах властей было обновить 45 дворовых территорий и 5 общественных пространств. По преимуществу дворы обновлялисьв областном центре.
Параллельно работает программа по реконструкции городских парков. В ней участвовал один парк– в городе Шебекино. Из федерального бюджета по этой линии было выделено 7,5 млн рублей при общей стоимости работ в 11 млн рублей.
Набережная
В стадии завершения пока остаётся лишь один крупный проект – это реконструкция набережной Везёлки в Белгороде.
Недоделки будут устраняться в рамках гарантийных обязательств организаций, которые выполняли работы. После прохождения зимнего периода мы все дефекты зафиксируем и заставим подрядные организации выполнить их обязательства. Гарантия действует в течение пяти лет. Мы здесь полностью застрахованы. Сергей Некипелов заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области
Сергей Некипелов уверен, что горожане по достоинству оценят результаты реконструкции набережной Везёлки.
Общее впечатление лично моё очень хорошее. Крупный проект. До и после – это несравнимые вещи. Думаю, люди оценят. Естественно – после устранения нами каких-то нарушений. Сергей Некипелов заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области
Планы
В планах властей на 2018 год – ремонт 69 дворов, 21 общественного пространства и одного парка. В реализацию задумок будет инвестировано 630 млн рублей.
Формально эта программа будет частью пятилетнего проекта, рассчитанного до 2022 года. В целом по этой программе в Белгородской области запланировано обновить 349 дворов, 150 общественных пространств. Инвестиции «тянут» на 3,9 млрд рублей. Как предполагается, из федерального бюджета придёт 1,4 млрд рублей.