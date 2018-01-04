219 священнослужителей собрались в Белгороде на съезде духовенства

Участниками съезда стали губернатор Белгородской области Евгений Савченко, мэр Белгорода Константин Полежаев и 219 священнослужителей епархии из восьми благочиннических округов.
Евгений Савченко в своём выступлении подвёл итоги 2017 года и в числе главных проблем современности назвал имущественную поляризацию общества, внешние угрозы и нарушение основного принципа мироустройства, где незримый мир управляет зримым.
Владыка Иоанн представил доклад о состоянии дел в Белгородской епархии. Приоритеты этого года – активная работа по предотвращению абортов, ведение образовательной деятельности, развитие православных детских садов и создание православной прогимназии. Также он сообщил, что ко Дню православной молодёжи на базе паломнического центра в Белгороде откроется кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной ситуации.
Митрополит Иоанн рассказал, что епархия хотела бы закрепить за 2 ноября день памяти новомучеников и исповедников Белгородских (дата связана с обретением мощей священномученика Никодима) и открыть мемориал новомучеников на месте бывшей городской тюрьмы.
Съезд принял итоговый документ, в котором отражаются определения, предложения и поручения на наступивший год.
Фото А. Клюйко