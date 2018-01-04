219 священнослужителей собрались в Белгороде на съезде духовенства

Владыка Иоанн представил доклад о состоянии дел в Белгородской епархии. Приоритеты этого года – активная работа по предотвращению абортов, ведение образовательной деятельности, развитие православных детских садов и создание православной прогимназии. Также он сообщил, что ко Дню православной молодёжи на базе паломнического центра в Белгороде откроется кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной ситуации.