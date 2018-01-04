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219 священнослужителей собрались в Белгороде на съезде духовенства

4 января 2018, 10:42
3 января в Белгороде состоялся XXVI съезд духовенства Белгородской и Старооскольской епархии под председательством митрополита Иоанна.

Участниками съезда стали губернатор Белгородской области Евгений Савченко, мэр Белгорода Константин Полежаев и 219 священнослужителей епархии из восьми благочиннических округов.

Евгений Савченко в своём выступлении подвёл итоги 2017 года и в числе главных проблем современности назвал имущественную поляризацию общества, внешние угрозы и нарушение основного принципа мироустройства, где незримый мир управляет зримым.

Владыка Иоанн представил доклад о состоянии дел в Белгородской епархии. Приоритеты этого года – активная работа по предотвращению абортов, ведение образовательной деятельности, развитие православных детских садов и создание православной прогимназии. Также он сообщил, что ко Дню православной молодёжи на базе паломнического центра в Белгороде откроется кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной ситуации.

Митрополит Иоанн рассказал, что епархия хотела бы закрепить за 2 ноября день памяти новомучеников и исповедников Белгородских (дата связана с обретением мощей священномученика Никодима) и открыть мемориал новомучеников на месте бывшей городской тюрьмы.

Съезд принял итоговый документ, в котором отражаются определения, предложения и поручения на наступивший год.

Фото А. Клюйко

#Новости#Епархия#Религия
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