Ирония судьбы по-белгородски, или Новогоднее чудо за 17 тысяч рублей

Итак, вы – Женя Лукашин, 36-летний «тюфяк», как он сам себя называет, а по совместительству «обыкновенный врач-хирург» в городской больнице на зарплате в 44 тысячи рублей. Зарабатывать столько вы стали недавно – после исполнения «майских указов» президента. На заработанное обставили квартирку в двухэтажке на Студенческой, 5 (с улицами Строителей в наше время беда) мебелью из «Икеи» и смогли позволить себе 23-летнюю девушку Галю. Она предложила встретить Новый год вместе, но, на беду, друг Павлик улетал в восемь вечера в Санкт-Петербург к жене и позвал вас и ещё двух друзей – Мишку и Сашу – в баню.