Ирония судьбы по-белгородски, или Новогоднее чудо за 17 тысяч рублей

Первый канал впервые за десять лет не покажет в Новый год «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Наверняка покажет какой-то другой канал, но нас уже посетила идея: если «Ирония судьбы» не приходит к вам, то вы сами устраиваете иронию судьбы, то есть новогоднюю сказку для себя.
Посчитаем, во сколько это может обойтись.
Итак, вы – Женя Лукашин, 36-летний «тюфяк», как он сам себя называет, а по совместительству «обыкновенный врач-хирург» в городской больнице на зарплате в 44 тысячи рублей. Зарабатывать столько вы стали недавно – после исполнения «майских указов» президента. На заработанное обставили квартирку в двухэтажке на Студенческой, 5 (с улицами Строителей в наше время беда) мебелью из «Икеи» и смогли позволить себе 23-летнюю девушку Галю. Она предложила встретить Новый год вместе, но, на беду, друг Павлик улетал в восемь вечера в Санкт-Петербург к жене и позвал вас и ещё двух друзей – Мишку и Сашу – в баню.
Белгородский аэропорт от Студенческой недалеко, да и до любой бани в районе рукой подать. Такси обойдётся в 80-120 рублей, пусть будет 100. Общественная баня стоит от 210 рублей в час с человека, частная – 600-800. Если Павлик летит на самолёте в Питер, вряд ли он позовёт в общественную. Пусть «Белгородские сандуны» обойдутся вам в 1200 рублей за два часа.
В фильме в бане наливали пиво. Причём по состоянию героев видно, что наливали не в первый раз. Литр бутылочного пива будет стоить в баре порядка 400-500 рублей. Водка была у Павлика с собой, по сценарию «испить» придётся две по 0,5 – по акции в торговой сети обойдётся в 260-270 рублей каждая.
Но есть одна беда: в самолёт вас пьяным не пустят, а Белгородская область входит в пятёрку по трезвости в России, поэтому пить в бане придётся сок и травяной чай. Сок стоит от 70 рублей, чай лучше заварить дома.
Самолёт из Белгорода в Санкт-Петербург вылетает 31 декабря в 20:00, прилёт в аэропорт Пулково – в 21:55. Так что встречать праздник в воздухе не придётся. Цена билета – 6 057 рублей.
Понятное дело, купить его придётся на себя, а не на друга Павлика – сотрудники аэропорта в баню не ходят и вашу веру в сказку не оценят.
В полёте даже поспать не успеете. От аэропорта в Пулково до улицы Студенческой в Санкт-Петербурге ехать на такси 37 минут. На этаж, как и в фильме, не поднимают, минимальная стоимость поездки – 839 рублей.
Проникновение в чужую квартиру – проступок подсудный, и не каждая Надя потом приедет к вам с обратным визитом. Скорее Павлик (Галя-то точно откажется) будет в Сосновку передачи привозить. По статье 139 Уголовного Кодекса незаконное проникновение в жилище против воли проживающего наказывается штрафом до 40 000 рублей, исправительными работами или арестом до трёх месяцев. А если попадётся Ипполит, то за то же, но с применением насилия, штраф уже достигает 200 000 рублей, а срок лишения свободы – двух лет.
Потому сказка случится наяву, если вас в Питере, хотя бы и не на Студенческой, кто-нибудь ждёт. Так, чтоб и бесплатная постель, и заливная рыба – пусть и гадость, но на халяву. Если с этим не задалось, квартиру на сутки можно снять. Средняя адекватная цена на сайтах – 1700-2000 рублей.
Дальнейший ценник посчитать сложно: тут уж насколько разгуляется русская лукашинская душа.
Расскажем, что улететь назад в Белгород 1 января можно только с пересадкой в Москве, что обойдётся в 5812 рублей. Первый прямой рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 4 января, и стоить он будет от 6207 рублей.
Подведём минимальный счёт новогодней «Иронии судьбы» по-белгородски.
Такси до бани – 100 рублей.
Баня – 1 200 рублей.
Напитки в бане – 70 рублей.
Такси от бани до аэропорта – 100 рублей.
Авиарейс Белгород – Санкт-Петербург – 6 057 рублей.
Такси от аэропорта до дома в Питере – 800 рублей.
Съём квартиры на новогоднюю ночь – 2 000 рублей.
Такси от квартиры до аэропорта – 800 рублей.
Билет на самолёт до Белгорода через Москву – 5 812 рублей.
Общая сумма – 16 939 рублей.