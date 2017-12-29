Живые ёлки в горшках будут стоять в каждом доме в Белгородской области

Одним из первых более 250 саженцев ели получил БГТУ им. В.Г. Шухова. По инициативе ректора деревья разместят в каждом кабинете университета, с дальнейшим доращиванием деревьев в горшках совместно с управлением лесами Белгородской области. Вместе с саженцами сотрудники «технолога» получили инструкции по посадке и уходу за хвойными новогодними деревьями с закрытой корневой системой, сообщает областное управление лесами.