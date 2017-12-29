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Живые ёлки в горшках будут стоять в каждом доме в Белгородской области

29 декабря 2017, 15:20
В 2018 году в регионе реализуют проект «В каждую белгородскую семью – живое новогоднее дерево в горшке».

В этом году в Алексеевском лесхозе уже вырастили живые ели и сосны высотой около 50 см.

Одним из первых более 250 саженцев ели получил БГТУ им. В.Г. Шухова. По инициативе ректора деревья разместят в каждом кабинете университета, с дальнейшим доращиванием деревьев в горшках совместно с управлением лесами Белгородской области. Вместе с саженцами сотрудники «технолога» получили инструкции по посадке и уходу за хвойными новогодними деревьями с закрытой корневой системой, сообщает областное управление лесами.

Ранее, 20 декабря, на заседании Совета по реализации проекта «Белгородчина – рукотворный парк» Евгений Савченко поставил задачу, чтобы к 2025 году все белгородцы могли иметь в домах на Новый год живое дерево в горшке или кадке.

В связи с этим в следующем году областное управление лесами реализует проект «В каждую белгородскую семью – живое новогоднее дерево в горшке».

Фото пресс-службы областного управления лесами

#Новости#Лесхоз#Елка#Бгту им в.г.шухова#Общество
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