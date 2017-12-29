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Свыше 20 тонн сливочного масла задержали на границе Белгородской области

29 декабря 2017, 11:58
Продукт перевозили с территории соседнего государства.

26 декабря пограничники совместно с ОМВД России по Волоконовскому району осмотрели автомобиль МАЗ (77 регион) под управлением москвича 1960 года рождения.

В рефрижераторе машины нашли более 20200 кг масла сливочного «Крестьянское». Согласно документам, продукт произвёл Мытищенский молочный завод. А вот перевозили данный груз незаконно из Украины.

В настоящее время компетентные органы определяют подлинность документов на груз, а также проводят экспертную оценку товара.

На следующий день, 27 декабря, вблизи МАПП «Нехотеевка» обнаружили складированную партию санкционного товара, которую мелкими партиями перевозили граждане Украины с территории своего государства.

В металлическом контейнере обнаружили коробки с детскими игрушками и книгами, около 70 бутылок алкоголя с украинскими акцизными марками, около 40 кг колбасы украинского производства, а также сыры, майонез и кондитерскую продукцию.

Владельцы партии – гражданки Украины 1965 и 1983 года рождения – собирались продать товары и продукты в Белгородской области.

В настоящий момент проводятся проверки, после которых примут процессуальные решения, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

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