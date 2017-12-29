Праздник к нам приходит: воспитанников православного детского сада «Рождественский» поздравили с Новым годом

Гости в детский сад пришли с подарками, поэтому всем ребятам в этот день достались наборы сладостей.
Дети и воспитатели подготовили увлекательное новогоднее представление.
На праздник к дошколятам пришла Снегурочка, но в планы поздравить всех с Новым годом вмешалась злая Ворона, которая украла украшения на ёлку. На помощь детвора позвала Деда Мороза. Воспитанники детского сада выступали в ярких костюмах конфет, ёлочных игрушек и бусинок, которые с такой любовью подготовили их родители. Дети удивили всех и исполнили песню на английском языке, а затем вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой перевоспитали капризную Ворону. После такой насыщенной праздничной программы, всех участников утренника ждали приятные сюрпризы: Олег Полухин и Сергей Фуглаев вместе с Дедом Морозом вручили сладкие подарки всем малышам.
Хочу пожелать самым маленьким, чтобы они росли здоровыми, верили в сказку, а со временем стали настоящими гражданами и патриотами нашей страны. Желаю им в новогодние дни детского смеха, радостей, приятных подарков от взрослых, чтобы Новый год навсегда в жизни остался самым любимым праздником. А взрослым хотел бы пожелать, говоря словами Иисуса Христа: будьте как дети, будьте такими же искренними, добрыми, жизнерадостными и помните своё детство – и у вас в жизни будет всё хорошо. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
В преддверии зимних праздников профсоюз «Правда» порадовал подарками и вниманием ребят из реабилитационных и социальных центров, актёров цирковой студии «Криц», учеников белгородских школ, пациентов детской больницы. И тем приятнее было поздравить вместе с НИУ «БелГУ» в продолжении праздничного марафона малышей из православного детского сада «Рождественский».
Приближается самый замечательный, самый сказочный праздник. Все люди ожидают волшебства, таинства. Мы в профсоюзе «Правда», конечно, не волшебники, тем не менее пытаемся подарить детям новогоднее чудо, чтобы на их лицах были счастливые улыбки. Поздравлять детей и получать в ответ искренние позитивные эмоции, видеть их искрящиеся глаза и слышать добрые слова – очень приятно! Ведь дети – наша радость, и мы должны радовать их в ответ. Сергей Фуглаев председатель профсоюза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта
Отдельно Сергей Иванович поблагодарил заведующую детским православным садом «Рождественский» Светлану Полухину за приглашение на новогодний концерт.
Детский сад «Рождественский», открытый в 2006 году, стал первым православным дошкольным учреждением в регионе. Его посещают дети трёх-семи лет в четырёх группах. 18 апреля 2007 года митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил в здании детского сада первый в России детский православный храм.