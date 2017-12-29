Праздник к нам приходит: воспитанников православного детского сада «Рождественский» поздравили с Новым годом

На праздник к дошколятам пришла Снегурочка, но в планы поздравить всех с Новым годом вмешалась злая Ворона, которая украла украшения на ёлку. На помощь детвора позвала Деда Мороза. Воспитанники детского сада выступали в ярких костюмах конфет, ёлочных игрушек и бусинок, которые с такой любовью подготовили их родители. Дети удивили всех и исполнили песню на английском языке, а затем вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой перевоспитали капризную Ворону. После такой насыщенной праздничной программы, всех участников утренника ждали приятные сюрпризы: Олег Полухин и Сергей Фуглаев вместе с Дедом Морозом вручили сладкие подарки всем малышам.