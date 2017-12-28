Три человека в Ракитном госпитализированы из-за отравления угарным газом

К счастью в этот раз все живы, но сама ситуация неутешительна. С начала года в регионе зафиксировано 29 случаев отравления угарным газом, 11 из них, увы, с летальным исходом. Поэтому хотелось бы ещё раз призвать всех белгородцев быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасного пользования газовым оборудованием в быту. Искренне желаем, чтобы как в новогодние каникулы, так и в дальнейшем ни одна семья не столкнулась с подобной ситуацией! Не омрачайте праздники себе и своим близким. Константин Генинг