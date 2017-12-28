Три человека в Ракитном госпитализированы из-за отравления угарным газом

Жильцы двух квартир двухэтажного дома по ул. Пролетарской в Ракитном госпитализированы сегодня ночью с подозрением на отравление угарным газом.
Как пояснили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в АО «Газпром газораспределение Белгород», выехавшие на место специалисты обнаружили в одной из квартир обратную тягу: когда продукты сгорания от газоиспользующего оборудования поступали не в дымоход, а в жилое помещение.
Угарный газ тем и коварен, что не имеет ни цвета, ни запаха, и почувствовать его невозможно. А когда концентрация повышается, все, кто находится в помещении, начинают чувствовать недомогание. Особенно чувствительны к угарному газу домашние питомцы. Они первыми реагируют на опасность, начинают вести себя не так, как обычно. Если вы замечаете что-то подобное и при этом испытываете дискомфорт, головокружение, слабость – это сигнал к действию. Константин Генинг
заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
В таких ситуациях следует немедленно обращаться в аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04 или 104, если ваш звонок с мобильного телефона, а также в единую службу спасения 112.
К счастью в этот раз все живы, но сама ситуация неутешительна. С начала года в регионе зафиксировано 29 случаев отравления угарным газом, 11 из них, увы, с летальным исходом. Поэтому хотелось бы ещё раз призвать всех белгородцев быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасного пользования газовым оборудованием в быту. Искренне желаем, чтобы как в новогодние каникулы, так и в дальнейшем ни одна семья не столкнулась с подобной ситуацией! Не омрачайте праздники себе и своим близким. Константин Генинг
заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
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