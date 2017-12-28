«Правда» организовала для всех детей участников профсоюза новогодние утренники в Белгородской филармонии

Новый год – самый любимый и долгожданный праздник для каждого из нас, каждой семьи, особенно для детей.Это время больших каникул, подарков, встреч с друзьями. Я желаю детям провести эти праздничные дни весело и интересно. А после того, как вы хорошо отдохнете, сможете с новыми силами добиваться успехов в учёбе, спорте, творчестве, любых начинаниях. В преддверии Нового года желаю, чтобы у ваших родных и близких всё было хорошо, чтобы все они были здоровы. «Правда» всегда будет с вами! Сергей Фуглаев