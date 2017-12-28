«Правда» организовала для всех детей участников профсоюза новогодние утренники в Белгородской филармонии

До начала театрализованного представления для маленьких гостей и их родителей была подготовлена увлекательная интермедия: Деды Морозы-музыканты, исполнявшие на баяне, балалайке, контрабасе и барабанах новогодние мелодии, танцы, песни, хороводы с главными действующими лицами новогодних праздников – Дедом Морозом и Снегурочкой.
Взрослые и дети основательно подошли к подготовке костюмов: на утренниках были малыши в образах зайцев, лисиц, пиратов, полицейских, снежинок, принцесс, дюймовочек и многих других. Все гости с большим удовольствием принимали участие в фотосессии на фоне новогодней ёлки.
Пришло время и для новогодней сказки. В зале со сцены взрослых и юных «правдивцев» приветствовал председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.
Приближается самый сказочный и прекрасный праздник. Его особенно любит детвора. В преддверии Нового года все ждут таинства, волшебства, каких-то чудес. Мы с профсоюзом не волшебники, но мы очень стараемся подарить вам хорошее настроение, позитивные эмоции. Сергей Фуглаев
Красочная музыкальная сказка «Морозко» под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов подарила всем детям и взрослым хорошее настроение на весь день.
Всего «Правда» организовала три утренника, которые посетили более 1500 детей членов профсоюза, а также дети друзей и партнёров профсоюза. Все эти мероприятия получили позитивные отзывы и благодарности в адрес профсоюза.
Наш любимый профсоюз «Правда» продумал всё до мелочей: это и аквагрим, и прекрасная фотозона, и конфетки для маленьких гостей. Артисты филармонии зажгли с ребятами возле ёлочки, водили хоровод, танцевали.Сказка «Морозко», песни, яркие костюмы, музыка – было просто волшебно. Пару раз мы вставали с малышкой потанцевать. Спасибо, профсоюз «Правда», что дарите детям чудо и волшебство. Юлия Малахова член профсоюза, гость новогоднего утренника
Мне всё очень понравилось. Как всегда, у «Правды» всё на высоком уровне организовано. Спасибо большое всем: артистам за прекрасную игру, всем сотрудникам профсоюза «Правда» и особенно Сергею Ивановичу за сплочённый коллектив! София Бугаева член ММПС «Правда»
Сергей Фуглаев пожелал всем гостям новогодних утренников хороших зимних каникул.
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник для каждого из нас, каждой семьи, особенно для детей.Это время больших каникул, подарков, встреч с друзьями. Я желаю детям провести эти праздничные дни весело и интересно. А после того, как вы хорошо отдохнете, сможете с новыми силами добиваться успехов в учёбе, спорте, творчестве, любых начинаниях. В преддверии Нового года желаю, чтобы у ваших родных и близких всё было хорошо, чтобы все они были здоровы. «Правда» всегда будет с вами! Сергей Фуглаев