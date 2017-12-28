Белгородские спасатели и пожарные перешли в режим повышенной готовности

В режиме повышенной готовности сейчас функционируют ГУ МЧС России по Белгородской области и подчинённые подразделения.
Жителей информируют о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий и обращении с пиротехникой, а также при пользовании отопительными системами и электроприборами.
В МЧС уточнили вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, которые входят в Единую госсистему по предупреждению чрезвычайных ситуаций, разработали планы применения сил и средств в случае возникновения ЧС, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.