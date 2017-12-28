Анатолий Попков избран главой администрации Белгородского района

Голосование было открытым. Анатолий Попков принял присягу и вступил в должность. Его программа направлена на развитие АПК, промышленности и перерабатывающего производства в районе, поддержку малого предпринимательства в сельской местности. Как заявил сам новоизбранный глава администрации, главным результатом его работы должно стать улучшение качества жизни жителей района.