Анатолий Попков избран главой администрации Белгородского района

Голосование было открытым. Анатолий Попков принял присягу и вступил в должность. Его программа направлена на развитие АПК, промышленности и перерабатывающего производства в районе, поддержку малого предпринимательства в сельской местности. Как заявил сам новоизбранный глава администрации, главным результатом его работы должно стать улучшение качества жизни жителей района.
Одним из основных стратегических направлений развития Белгородского района, безусловно, является развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе формирование комфортной безопасной среды проживания, повышение уровня благоустройства территории Белгородского района. Анатолий Попков
глава администрации Белгородского района
Ранее Анатолий Попков возглавлял Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства, сообщили в администрации Белгородского района.