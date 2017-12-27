Сирень станет новым брендом Белгородской области

В рамках проекта предполагается высадить сиреневый сад в Прохоровке, аллею сирени на территориях храмов области, а также создать лабораторию для селекции и выведения новых сортов сирени. В ботаническом саду появятся питомник сирени, а на склонах сада – сиреневая роща.