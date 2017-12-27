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Сирень станет новым брендом Белгородской области

27 декабря 2017, 17:53
Ботанический сад НИУ «БелГУ» разработает целевую программу «Белгородская сирень».

Инициатором программы стал Евгений Савченко. Разработку и реализацию губернатор поручил руководству вуза, в котором есть все необходимые условия: кадры, инфраструктура ботанического сада с лабораториями и теплицами. Поможет реализовать программу ряд учёных-селекционеров из Москвы.

В БелГУ уже обсудили новый проект. Рабочее совещание с московскими учёными и сотрудниками Ботанического сада НИУ «БелГУ» провёл ректор Олег Полухин. После предлагаемые идеи представили губернатору Евгению Савченко.

В рамках проекта предполагается высадить сиреневый сад в Прохоровке, аллею сирени на территориях храмов области, а также создать лабораторию для селекции и выведения новых сортов сирени. В ботаническом саду появятся питомник сирени, а на склонах сада – сиреневая роща.

Помимо этого, в ботаническом саду планируется создать крупнейшую коллекцию сортов сирени в России (не менее 300) и получить сорта сирени белгородской селекции, сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

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