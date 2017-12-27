Сирень станет новым брендом Белгородской области

Инициатором программы стал Евгений Савченко. Разработку и реализацию губернатор поручил руководству вуза, в котором есть все необходимые условия: кадры, инфраструктура ботанического сада с лабораториями и теплицами. Поможет реализовать программу ряд учёных-селекционеров из Москвы.
В БелГУ уже обсудили новый проект. Рабочее совещание с московскими учёными и сотрудниками Ботанического сада НИУ «БелГУ» провёл ректор Олег Полухин. После предлагаемые идеи представили губернатору Евгению Савченко.
В рамках проекта предполагается высадить сиреневый сад в Прохоровке, аллею сирени на территориях храмов области, а также создать лабораторию для селекции и выведения новых сортов сирени. В ботаническом саду появятся питомник сирени, а на склонах сада – сиреневая роща.
Помимо этого, в ботаническом саду планируется создать крупнейшую коллекцию сортов сирени в России (не менее 300) и получить сорта сирени белгородской селекции, сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».
Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»