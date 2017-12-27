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Развитием нестационарной торговли займутся в Белгородской области в 2018 году

27 декабря 2017, 15:40
В управлении по развитию потребительского рынка подвели итоги года и представили план работы в 2018 году.

Товарооборот в регионе в уходящем году превысил 256 млрд рублей. Это выше, чем в 2016-м, пусть и всего на 0,4%. Начальник управления Владимир Зубов считает, что показатель неплохой, учитывая, что в целом по России объём товарооборота падал.

Мы говорим о том, что люди, пусть и не такими большими темпами, как хотелось бы, деньги тратят, то есть экономика живёт. Рост товарооборота – один из индикаторов эффективной экономической жизни любого региона. Владимир Зубов

Идёт рост и по объёму торговых площадей – их уже более 1 млн м2. На тысячу жителей приходится более 740 м2– это показатель уже «почти европейский». В России больше только в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге.

Понятно, что там другой уровень потребления, но мы на хорошем месте. Это говорит о том, что у нас растёт конкуренция, а с её ростом мы ожидаем снижения цен и повышения качества обслуживания. Владимир Зубов

В уходящем году повышенное внимание уделили качеству товаров и услуг. Реализовали идею – провели конкурс «Знак “Белгородское качество”». По словам Владимира Зубова, конкурс вызвал интерес у регионального бизнеса.

В первую очередь, это один из способов привлечения внимания к своему предприятию либо к самому товару. Это дополнительное стимулирование покупателя на приобретение продукта. Владимир Зубов

Такие компании, как «Томаровский мясокомбинат», макароны «Шебекинские», несколько продуктов компании «Эфко» получили знак качества от Роскачества. Это серьёзное достижение в вопросе завоевания рынка в других регионах.

В 2018 году уклон будет сделан в сторону развития нестационарной торговли. Малым производителям сложно попасть на полки федеральных торговых сетей.

Это сложный переговорный процесс, нужно выполнить ряд серьёзных условий. И для малых перерабатывающих предприятий это практически невозможно сделать. А рынок сбыта им нужен. Нестационарная торговля поможет жителям приобретать продукцию непосредственно от производителя, а предприятия получат дополнительный рынок сбыта. Владимир Зубов

Как это будет выглядеть, пока не до конца ясно. Торговые павильоны, мини-рынки или другие архитектурные формы должны будут соответствовать облику района, это не будут «полосатые палатки, как было раньше». Ищут решение и в плане сезонности: производителям земляники, овощей ни к чему арендовать площади на весь год, но при этом торговля должна вестись круглогодично.

Продолжится работа и по пресечению несанкционированной торговли и с предприятиями – фантомами, продающими в основном молочную продукцию.

У нас неспокойный сосед, который всячески пытается наладить новые каналы сбыта. Сейчас уже начали пресекать сайты, на которых раньше пытались продавать алкоголь, а теперь – и продукты питания. Наши предприятия ещё не наладили онлайн-продажи, а они изобретают всё более изощрённые формы. Владимир Зубов

Хорошие показатели по пресечению такой торговли в Шебекинском районе, его опыт будут распространять по всей области.

На вопрос о том, когда предприятия региона выйдут в онлайн-торговлю, Зубов заметил, что это вопрос полугода-года.

Мы настолько быстро привыкаем к покупкам онлайн, что, мне кажется, бизнес наш недооценивает это. Заставить мы не можем, но как только кто-то стартанёт, подтянутся и остальные. Владимир Зубов

Оптимальным было бы создать общий сайт для торговли. Уже три года предлагают создать «зонтичный бренд», чтобы продвигать товары малых предприятий. Они не имеют такого имени, как крупные производители, и зонтичный бренд помог бы выйти на рынок.

#Новости#Товарооборот#Знак Белгородское качество#Итоги года#Владимир зубов#Потребительский рынок#Культура
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