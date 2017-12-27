Развитием нестационарной торговли займутся в Белгородской области в 2018 году

Как это будет выглядеть, пока не до конца ясно. Торговые павильоны, мини-рынки или другие архитектурные формы должны будут соответствовать облику района, это не будут «полосатые палатки, как было раньше». Ищут решение и в плане сезонности: производителям земляники, овощей ни к чему арендовать площади на весь год, но при этом торговля должна вестись круглогодично.