Второй литературный стрим прошёл в НИУ «БелГУ»

В следующем году пройдут новые стримы. Очередная битва состоится 21 февраля. Стать участниками литературного стрима могут студенты, выпускники, сотрудники госуниверситета. Для этого нужно прислать 4 стихотворения собственного сочинения или малую прозу и отправить их по электронной почте: [email protected]. Информацию о трансляциях можно узнать в группе университета, сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».