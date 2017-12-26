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Второй литературный стрим прошёл в НИУ «БелГУ»

26 декабря 2017, 11:03
Битву поэтов, как и в первый раз, транслировали в прямом эфире.

Лучших поэтов выбирали в ходе четырёх раундов. В этот раз в стриме «Зимняя сказка» свои стихи представили студенты госуниверситета Лидия Алексеева, Мадина Муминова, Сергей Черкашин и Данил Кобыляцкий.

По итогам зрительского голосования победителем стала Лидия Алексеева. Ей вручили приз от профкома университета. Помимо этого, стихи девушки опубликуют в альманахе «Созвездие БелГУ–2018».

Символом удачи для участников конкурса и зрителей стал померанский шпиц Квентин Тарантино. Его дефиле и открыло мероприятие. Также для присутствовавших выступили солисты арт-студии «Вереск» и солисты инструментальной студии МКЦ НИУ «БелГУ». Свои стихи прочитал поэт, драматург, организатор и ведущий проекта «Литературный слэм» Александр Савицких.

После выступления творческих коллективов и поэтов директор Центра спортивной подготовки, мастер спорта по волейболу и детский тренер Иван Захватенков ответил на вопросы зрителей о здоровом образе жизни и занятиях спортом в период новогодних каникул.

В следующем году пройдут новые стримы. Очередная битва состоится 21 февраля. Стать участниками литературного стрима могут студенты, выпускники, сотрудники госуниверситета. Для этого нужно прислать 4 стихотворения собственного сочинения или малую прозу и отправить их по электронной почте: [email protected]. Информацию о трансляциях можно узнать в группе университета, сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

#Новости#БелГУ#Стихи#Поэтический стрим#Город
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