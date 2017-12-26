«В гостях у Дедушки Мороза». Профсоюз «Правда» помог исполнить мечты воспитанников социальных учреждений области

Уставшие, но довольные, ребята покидали гостеприимные стены ММПС «Правда». От профсоюза «Правда» маленькие гости получили и сладкие призы. И пусть завтра настанет обычная жизнь, в которой не всегда будет место сказке, с каждым из них останется чуточку волшебства этого вечера. Ведь главное верить, что всегда могут произойти перемены к лучшему, и тогда каждый может стать немного волшебником.