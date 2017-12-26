«В гостях у Дедушки Мороза». Профсоюз «Правда» помог исполнить мечты воспитанников социальных учреждений области

В роли волшебника, исполняющего желания маленьких воспитанников социальных учреждений, мог выступить любой белгородец. Приятно отметить, что с каждым годом таких неравнодушных, отзывчивых людей становится всё больше.
Воспитанники центра развития и социализации ребёнка «Южный», областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья написали письма Деду Морозу, в которых рассказали о своих увлечениях, интересных событиях уходящего года и какие подарки мечтали бы получить. Дети собственными руками приготовили трогательные поделки на новогоднюю ёлку дарителям. Белгородцам оставалось только выбрать подарок для конкретного ребёнка и сделать новогоднее чудо реальным.
Праздничный новогодний вечер состоялся 21 декабря в зале Межотраслевого профессионального союза «Правда». Ребят и воспитателей приветствовали волшебники, Снежная королева, Снеговик, Снегурочка и модный диджей - Дед Мороз.
Белгородка Ольга узнала об акции от своей дочери, которая показала в социальных сетях фотоальбом с письмами ребят. Девятилетнего Вадима они выбрали всей семьёй, потому что очень захотелось порадовать мальчика, который мечтает встретить Новый год вместе со своей бабушкой, других родных у него нет.
Юля пришла на праздник с крошечной дочкой Анечкой на руках. Молодая женщина первый год участвует в подобной благотворительной акции. Теперь, когда сама стала мамой, ей хочется, чтобы мечты всех детей сбывались под Новый год. Юля подарила пазлы одиннадцатилетней Алине.
Некоторые благотворители не стали раскрывать своих имён и остались для ребят в роли безымянных добрых волшебников. Участник профсоюза «Правда» и волонтёр, вручивший подарки сразу трём ребятам, рассказал, что представился детям помощником Деда Мороза.
Маленький Дима расплакался от избытка чувств, когда увидел коробку долгожданной игры «Хоккей» размером едва ли не с него самого. А ребята постарше с удовольствием фотографировались с Дедом Морозом и председателем ММПС «Правда», президентом федерации адаптивного спорта Сергеем Фуглаевым.
Очень рад вас видеть у нас в гостях, от профсоюза «Правда», нашего большого коллектива, Федерации адаптивного спорта поздравляю всех с наступающим Новым годом. Счастья вам, здоровья, успехов во всех начинаниях! Дружите со спортом, помните, кто первый в спорте - первый в учёбе. Слушайтесь воспитателей. И под бой курантов не забудьте загадать желание, оно обязательно сбудется. С праздником вас! Сергей Фуглаев председатель профсоюза «Правда»
Маленькие гости праздника словно попали в волшебную страну: танцевали на дискотеке с настоящим Оптимусом Праймом, общались с ди-джеем Дедом Морозом, угощались сладостями, которые возникали словно на скатерти-самобранке. Звездой танцпола стал Витя Лукинов, финалист международного проекта «Ты супер! Танцы». Вместе с ним танцевальному мастерству учились все и даже ведущие праздника.
Организаторы постарались подготовить для ребят насыщенную программу, рассчитанную на разные возрасты. Пока восхищённая группа подростков окружила иллюзиониста, пытаясь разгадать секреты его фокусов, аниматоры разрисовывали лица малышей аквагримом. А дети постарше отгадывали загадки, участвовали в играх и конкурсных заданиях.
Уставшие, но довольные, ребята покидали гостеприимные стены ММПС «Правда». От профсоюза «Правда» маленькие гости получили и сладкие призы. И пусть завтра настанет обычная жизнь, в которой не всегда будет место сказке, с каждым из них останется чуточку волшебства этого вечера. Ведь главное верить, что всегда могут произойти перемены к лучшему, и тогда каждый может стать немного волшебником.
Дети очень довольны и рады, а значит довольны и рады мы. Ведь дети – наше будущее. Им хочется помогать, хочется делать для них добро, чтобы они выросли позитивными, сильными людьми. Сергей Фуглаев