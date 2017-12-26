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Учёный совет БелГУ выдвинул кандидата на должность ректора

26 декабря 2017, 17:24
Выборы главы госуниверситета состоятся 22 апреля 2018 года.

Кандидатом стал действующий ректор, доктор политических наук, профессор Олег Полухин. С предложением о его выдвижении выступил директор Юридического института, доктор юридических наук, профессор Евгений Тонков. Своё предложение он аргументировал тем, что университет добился высоких показателей именно за годы руководства Олега Полухина.

Учёный совет предложение поддержал и выдвинул Олега Полухина в качестве кандидата на должность ректора, сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

Кандидаты могут подать документы с 22 декабря по 10 января 2018 года. Принимают заявки в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Выборы пройдут 22 апреля 2018 года.

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