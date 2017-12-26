Учёный совет БелГУ выдвинул кандидата на должность ректора

Кандидатом стал действующий ректор, доктор политических наук, профессор Олег Полухин. С предложением о его выдвижении выступил директор Юридического института, доктор юридических наук, профессор Евгений Тонков. Своё предложение он аргументировал тем, что университет добился высоких показателей именно за годы руководства Олега Полухина.