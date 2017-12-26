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Третий фестиваль «Маланья Зимняя» пройдёт в январе в Белгороде

26 декабря 2017, 15:02
На фестивале народности гостей ожидают катания на санках, парад Дедов Морозов, конкурсы и домашняя кухня.

Для участников будут работать концертные и обрядовые площадки, выставки ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества, спортивные площадки с русскими забавами. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, конкурсы «Щедрая Маланья» и «Чудо-сани». Белгородцы также могут поучаствовать в святочных посиделках и попробовать народную кухню: блины, вареники, каши, пирожки, травные чаи.

Побывать на фестивале можно 5 января в парке регионального значения «Ключи» (Прохоровский район, с. Кострома). Начало в 13:00, сообщает областное управление молодёжной политики.

Первый фестиваль народности состоялся в 2013 году, с тех пор его проводят дважды в год – летом и зимой. В этом году «Маланья» вошла в «ТОП-200 лучших событий России».

#Новости#Маланья#Фестиваль#Прохоровский район#Голосование по Конституции#Общество
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