Третий фестиваль «Маланья Зимняя» пройдёт в январе в Белгороде

Для участников будут работать концертные и обрядовые площадки, выставки ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества, спортивные площадки с русскими забавами. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, конкурсы «Щедрая Маланья» и «Чудо-сани». Белгородцы также могут поучаствовать в святочных посиделках и попробовать народную кухню: блины, вареники, каши, пирожки, травные чаи.
Побывать на фестивале можно 5 января в парке регионального значения «Ключи» (Прохоровский район, с. Кострома). Начало в 13:00, сообщает областное управление молодёжной политики.
Первый фестиваль народности состоялся в 2013 году, с тех пор его проводят дважды в год – летом и зимой. В этом году «Маланья» вошла в «ТОП-200 лучших событий России».