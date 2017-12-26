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Супертяжеловес из Белгорода отобрался на первенство России по самбо

26 декабря 2017, 16:01
Александр Першин стал победителем среди спортсменов ЦФО в весовой категории свыше 100 кг.

Соревнования среди юниоров до 21 года прошли в Рязани. В них бились за победу 106 самбистов из 15 регионов Центрального федерального округа.

Воспитанник белгородской ДЮСШ №2 Александр Першин победил в своей весовой категории, преодолев сопротивление троих соперников. В финале ему противостоял самбист из Московской области, который был тяжелее на 50 килограммов. Тем не менее, Першин одержал над ним чистую победу. Она позволит Александру принять участие в главном российском старте 2018 года.

По словам его тренера Олега Немшилова, Александр впервые боролся в тяжёлой весовой категории и борьбу показал очень достойную.

#Новости#Боевые искусства#Первенство ЦФО#Самбо#Спорт
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