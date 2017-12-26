Супертяжеловес из Белгорода отобрался на первенство России по самбо

Воспитанник белгородской ДЮСШ №2 Александр Першин победил в своей весовой категории, преодолев сопротивление троих соперников. В финале ему противостоял самбист из Московской области, который был тяжелее на 50 килограммов. Тем не менее, Першин одержал над ним чистую победу. Она позволит Александру принять участие в главном российском старте 2018 года.