Супертяжеловес из Белгорода отобрался на первенство России по самбо

Соревнования среди юниоров до 21 года прошли в Рязани. В них бились за победу 106 самбистов из 15 регионов Центрального федерального округа.
Воспитанник белгородской ДЮСШ №2 Александр Першин победил в своей весовой категории, преодолев сопротивление троих соперников. В финале ему противостоял самбист из Московской области, который был тяжелее на 50 килограммов. Тем не менее, Першин одержал над ним чистую победу. Она позволит Александру принять участие в главном российском старте 2018 года.
По словам его тренера Олега Немшилова, Александр впервые боролся в тяжёлой весовой категории и борьбу показал очень достойную.