Более 250 детей побывали на главной профсоюзной ёлке в Белгороде

Дети рассказали стихи и спели песни Деду Морозу со Снегурочкой. Коллектив молодёжной студии «Новая сцена» порадовал ребят сказкой «Чемоданное настроение».
С праздником мальчиков и девочек поздравила заведующая организационным отделом областного профобъединения Ирина Черникова. Все дети получили в подарок сладости.
Новогодние ёлки для ребят также устроили многие региональные организации отраслевых профсоюзов – жизнеобеспечения, здравоохранения, государственных учреждений, сообщает пресс-служба Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.
Фото пресс-службы БОООП