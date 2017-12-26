Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Более 250 детей побывали на главной профсоюзной ёлке в Белгороде

26 декабря 2017, 17:27
Ежегодное новогоднее представление прошло в Доме профсоюзов.

Дети рассказали стихи и спели песни Деду Морозу со Снегурочкой. Коллектив молодёжной студии «Новая сцена» порадовал ребят сказкой «Чемоданное настроение».

С праздником мальчиков и девочек поздравила заведующая организационным отделом областного профобъединения Ирина Черникова. Все дети получили в подарок сладости.

Новогодние ёлки для ребят также устроили многие региональные организации отраслевых профсоюзов – жизнеобеспечения, здравоохранения, государственных учреждений, сообщает пресс-служба Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.

Фото пресс-службы БОООП

#Новости#Ёлка#Профсоюзы#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18