Золотые знаки ГТО вручили самым спортивным жителям Белгорода

Торжественное награждение состоялось 23 декабря в Доме офицеров. Знаки отличия вручали руководитель управления по физической культуре и спорту Михаил Носков, спортсмены Юрий Куценко и Сергей Меркулин. Кроме этого, были вручены дипломы призёров фестиваля ГТО и удостоверения мастеров спорта.