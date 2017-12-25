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Золотые знаки ГТО вручили самым спортивным жителям Белгорода

25 декабря 2017, 14:20
Ещё 11 горожан получили знаки отличия ГТО высшей пробы.

Торжественное награждение состоялось 23 декабря в Доме офицеров. Знаки отличия вручали руководитель управления по физической культуре и спорту Михаил Носков, спортсмены Юрий Куценко и Сергей Меркулин. Кроме этого, были вручены дипломы призёров фестиваля ГТО и удостоверения мастеров спорта.

Всего на портале ГТО зарегистрировано 43 149 белгородцев. В выполнении нормативов участвовали 27 723 жителей областного центра. Минимум для знаков отличия выполнили 11 606 человек, 2 632 из них – на золотой знак.

На городском празднике ГТО золотые знаки и награды получили муниципальные служащие, сотрудники вузов и предприятий города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото пресс-службы городской администрации

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