Профсоюз «Правда» поздравил друзей из школы-интерната № 23 с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года сотрудники профсоюза «Правда» и Федерации адаптивного спорта традиционно готовят праздник для подшефных социальных организаций Белгорода. Подарить новогоднее настроение правдивцы отправились в коррекционную школу-интернат № 23.
Праздничная общешкольная линейка в 23-й школе началась с того, что были отмечены лучший класс и лучшие учащиеся в учёбе и спорте. Затем в зал под радостное приглашение ребят вошли главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Они вместе с председателем профсоюза «Правда» Сергеем Фуглаевым подарили школьникам не только праздничное настроение, но и сладкие подарки. Такому праздничному утру были особенно рады учащиеся младших классов, которые с волнительным нетерпением и улыбками ждали волшебника в красной шубе.
Главным подарком для школы и её учащихся стали коньки от профсоюза «Правда». Ежегодно на территории школы-интерната № 23 заливают каток, поэтому коньки –актуальный и необходимый подарок.
Профсоюз «Правда» продолжает свой новогодний марафон - мы поздравляем всех наших друзей. В этой школе очень хорошие и талантливые дети. Несмотря на особенности здоровья, ребята успешно учатся и занимаются спортом, они добиваются отличных результатов, что очень радует. Уверен, что в следующем году побед у ребят будет ещё больше, а наши Федерация адаптивного спорта и профсоюз «Правда» вам в этом помогут! Сергей Фуглаев
председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта
Школьникам он посоветовал загадать желание под бой курантов и в будущем году приложить все усилия для осуществления намеченных целей.
Отметим, что до новогоднего праздника в школе-интернате № 23 правдивцы поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Весёлой Лопани и студию цирка на Крейде.
Фото и видео межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»