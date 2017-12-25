Профсоюз «Правда» поздравил друзей из школы-интерната № 23 с наступающим Новым годом

Праздничная общешкольная линейка в 23-й школе началась с того, что были отмечены лучший класс и лучшие учащиеся в учёбе и спорте. Затем в зал под радостное приглашение ребят вошли главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Они вместе с председателем профсоюза «Правда» Сергеем Фуглаевым подарили школьникам не только праздничное настроение, но и сладкие подарки. Такому праздничному утру были особенно рады учащиеся младших классов, которые с волнительным нетерпением и улыбками ждали волшебника в красной шубе.