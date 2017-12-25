Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Петон» построит новый комплекс по производству СПГ на Балтике

25 декабря 2017, 19:54
В Ленинградской области в 2018 году появится комплекс, на котором будет производиться, храниться и отгружаться сжиженный природный газ (СПГ).

На реализацию проекта ПАО «Газпром» потратит 126 млрд рублей. Инжиниринговый холдинг ООО «НИПИ НГ «Петон» займётся строительством и проектированием.

Как пишет издание oilcapital.ru, новый комплекс будет построен на берегу Балтийского моря, неподалеку от компрессорной станции «Портовая», которая через газопровод «Северный поток» поставляет в Евросоюз «голубое топливо». Известно, что мощность завода составит 1,5 млн тонн газа в год. Предприятие будет осуществлять поставки природного газа в балтийские страны. Планируется создать водные подходы к терминалу, якорные стоянки кораблей, причалы для отгрузки СПГ и приёма грузов и оборудования. Для организации транспортной связи с причалом, прокладки инженерных сетей и линий трубопроводов в составе терминалов будет возведена подходная дамба.

По мнению экспертов, строительство нового предприятия станет важнейшим российским проектом 2018 года.

В холдинге «Петон» подчеркнули, что проект будет реализован в соответствии с политикой импортозамещения – предполагается использовать только отечественное оборудование. «Газпром» будет сотрудничать с российскими производителями. В 2014 году доля зарубежного оборудования в энергетической корпорации сократилась до 10%, а в 2015 году – до 5%.

В течение 20 лет холдинг «Петон» работает вместе с «Газпромом» и ответственно выполняет инжиниринговые работы. За плечами у холдинга 35 успешно реализованных контрактов. С 2015 году «Петон» занимается строительством Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который будет одним из крупнейших в мире по производству сжиженного природного газа.

#Новости#Петон#Балтика#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18