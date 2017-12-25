«Петон» построит новый комплекс по производству СПГ на Балтике

На реализацию проекта ПАО «Газпром» потратит 126 млрд рублей. Инжиниринговый холдинг ООО «НИПИ НГ «Петон» займётся строительством и проектированием.
Как пишет издание oilcapital.ru, новый комплекс будет построен на берегу Балтийского моря, неподалеку от компрессорной станции «Портовая», которая через газопровод «Северный поток» поставляет в Евросоюз «голубое топливо». Известно, что мощность завода составит 1,5 млн тонн газа в год. Предприятие будет осуществлять поставки природного газа в балтийские страны. Планируется создать водные подходы к терминалу, якорные стоянки кораблей, причалы для отгрузки СПГ и приёма грузов и оборудования. Для организации транспортной связи с причалом, прокладки инженерных сетей и линий трубопроводов в составе терминалов будет возведена подходная дамба.
По мнению экспертов, строительство нового предприятия станет важнейшим российским проектом 2018 года.
В холдинге «Петон» подчеркнули, что проект будет реализован в соответствии с политикой импортозамещения – предполагается использовать только отечественное оборудование. «Газпром» будет сотрудничать с российскими производителями. В 2014 году доля зарубежного оборудования в энергетической корпорации сократилась до 10%, а в 2015 году – до 5%.
В течение 20 лет холдинг «Петон» работает вместе с «Газпромом» и ответственно выполняет инжиниринговые работы. За плечами у холдинга 35 успешно реализованных контрактов. С 2015 году «Петон» занимается строительством Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который будет одним из крупнейших в мире по производству сжиженного природного газа.