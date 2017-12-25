«Петон» построит новый комплекс по производству СПГ на Балтике

Как пишет издание oilcapital.ru, новый комплекс будет построен на берегу Балтийского моря, неподалеку от компрессорной станции «Портовая», которая через газопровод «Северный поток» поставляет в Евросоюз «голубое топливо». Известно, что мощность завода составит 1,5 млн тонн газа в год. Предприятие будет осуществлять поставки природного газа в балтийские страны. Планируется создать водные подходы к терминалу, якорные стоянки кораблей, причалы для отгрузки СПГ и приёма грузов и оборудования. Для организации транспортной связи с причалом, прокладки инженерных сетей и линий трубопроводов в составе терминалов будет возведена подходная дамба.