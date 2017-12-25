Новый случай АЧС выявили в Белгородской области

Геном вируса обнаружили в патологическом материале от диких кабанов. В настоящее время на территории работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем территориального управления Россельхознадзора.
Белгородская область является одним из ведущих производителей свинины в России: в регионе насчитывается 5 млн голов свиней из общероссийского поголовья в 23 млн свиней.
В области расположены крупные свиноводческие комплексы агрохолдингов «Русагро» и «Мираторг». Вакцины против заболевания не существует. Единственный способ остановить АЧС – уничтожить всё поголовье в очаге заболевания, сообщает «Интерфакс».