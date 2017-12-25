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Новый случай АЧС выявили в Белгородской области

25 декабря 2017, 10:11
Очагом инфекции стала территория охотничьего комплекса «Белоречье» в Шебекинском районе.

Геном вируса обнаружили в патологическом материале от диких кабанов. В настоящее время на территории работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем территориального управления Россельхознадзора.

Белгородская область является одним из ведущих производителей свинины в России: в регионе насчитывается 5 млн голов свиней из общероссийского поголовья в 23 млн свиней.

В области расположены крупные свиноводческие комплексы агрохолдингов «Русагро» и «Мираторг». Вакцины против заболевания не существует. Единственный способ остановить АЧС – уничтожить всё поголовье в очаге заболевания, сообщает «Интерфакс».

#Новости#Белгородская область#Свиньи#АЧС#Голосование по Конституции#Общество
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