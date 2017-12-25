Известный хореограф Денис Бородицкий провёл мастер-класс в Белгороде

В воскресенье ученики мастер-классов и театр свободной пластики «Высота» провели отчётный концерт «В движении». Театр пластики порадовал зрителей уже знакомыми номерами, а также новыми постановками с участием воспитанников детской студии современной хореографии Дениса Приморского. Студенты кафедры хореографического творчества факультета режиссуры, актёрского искусства и хореографии исполнили танец, который они разучивали с известным хореографом эти два дня, сообщает пресс-служба БГИИК.