Известный хореограф Денис Бородицкий провёл мастер-класс в Белгороде

В первый день занимались танцоры со средним уровнем подготовки: осваивали технику contemporary dance. Денис Бородицкий рассказал ученикам, как понимать своё тело, владеть окружающим пространством, управлять эмоциями и взглядом. Во второй день занятия прошли для продвинутых хореографов.
В воскресенье ученики мастер-классов и театр свободной пластики «Высота» провели отчётный концерт «В движении». Театр пластики порадовал зрителей уже знакомыми номерами, а также новыми постановками с участием воспитанников детской студии современной хореографии Дениса Приморского. Студенты кафедры хореографического творчества факультета режиссуры, актёрского искусства и хореографии исполнили танец, который они разучивали с известным хореографом эти два дня, сообщает пресс-служба БГИИК.
Мастер-класс прошёл в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО.
Фото пресс-службы БГИИК