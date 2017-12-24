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Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде

24 декабря 2017, 20:24
Штормовой ветер, сопровождаемый снегопадом, и температура воды +3 °C не напугали любителей зимнего плавания, которые собрались на Центральном пляже Белгорода.

«Моржи» из Старого Оскола, Губкина, Белгорода и Шебекино приняли участие в заплывах на 25 м. Как рассказал Александр Виноградов, член клуба по зимнему плаванию «Белгородец», чтобы в медленном темпе проплыть 25 м, потребуется 20 секунд. Это сравнимо с тем временем, которое люди проводят в проруби, окунаясь в воду в Крещение.

Помимо плавания, зрителей ждало выступление клуба силового многоборья «Эра» и различные смежные соревнования: прыжки со скакалкой, подъём гири, метание гири 32 кг, отжимание и подтягивание. Участники получили в награду грамоты, памятные медали и душистый чай с лакомствами.

Фото Валерия Морева

Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде
Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде

#Новости#Купание#Моржи#Город
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