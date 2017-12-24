Заплыв «моржей» на 25 метров прошёл в Белгороде

«Моржи» из Старого Оскола, Губкина, Белгорода и Шебекино приняли участие в заплывах на 25 м. Как рассказал Александр Виноградов, член клуба по зимнему плаванию «Белгородец», чтобы в медленном темпе проплыть 25 м, потребуется 20 секунд. Это сравнимо с тем временем, которое люди проводят в проруби, окунаясь в воду в Крещение.