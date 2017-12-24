Непогода сохранится в Белгородской области и в понедельник

По данным гидрометеорологов, ночью похолодает до 1-6° мороза, местами небольшой снег, метель. Будет дуть западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Днём температура воздуха может колебаться от 3° мороза до 2° тепла. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 15 м/с. Сохранится небольшой мокрый снег, на дорогах – гололедица.