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Непогода сохранится в Белгородской области и в понедельник

24 декабря 2017, 23:51
25 декабря на территории региона будет вновь ветрено, местами ожидаются метели.

По данным гидрометеорологов, ночью похолодает до 1-6° мороза, местами небольшой снег, метель. Будет дуть западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Днём температура воздуха может колебаться от 3° мороза до 2° тепла. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 15 м/с. Сохранится небольшой мокрый снег, на дорогах – гололедица.

ГУ МЧС России по Белгородской области предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности.

В частности, при сильном ветре населению рекомендуют ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен зданий из-за риска падения с крыш шифера и других кровельных материалов.

Автомобилистам рекомендуют ставить машину в гараж, а при его отсутствии – выбирать место для парковки вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в единую службу спасения по телефону 112.

#Новости#ГУ МЧС России по Белгородской области#Голосование по Конституции#Общество
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