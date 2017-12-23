Белгородские власти открыли приём заявок на форум «Зелёная столица»

Для горожан здесь организуют образовательную программу и представят конкурсные инсталляции, детские ландшафтные проекты. Белгородцы увидят, как можно качественно и недорого менять городскую среду с помощью ландшафтного дизайна. Также в эти дни состоится костюмированный велопробег для всех желающих, сообщает региональный департамент строительства и транспорта.
На форуме выберут лучшую велоинсталляцию, детский ландшафтный проект, ландшафтные композиции на тему Победы и «Сирень Победы». Заявку можно отправить до 1 марта 2018 года. Условия участия и требования к работам опубликованы на сайте zelenayastolitsa.ru.
Форум «Зеленая столица» впервые прошёл в Белгороде в августе этого года. Возле УСК Светланы Хоркиной разместили работы более 70 участников и подготовили деловую программу.
Организаторы форума — правительство Белгородской области, региональный департамент строительства и транспорта, администрация Белгорода и Белгородская государственная филармония.