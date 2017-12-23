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Белгородские власти открыли приём заявок на форум «Зелёная столица»

23 декабря 2017, 00:10
Второй открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну пройдёт с 17 по 20 мая 2018 года на набережной в парке Победы в Белгороде.

Для горожан здесь организуют образовательную программу и представят конкурсные инсталляции, детские ландшафтные проекты. Белгородцы увидят, как можно качественно и недорого менять городскую среду с помощью ландшафтного дизайна. Также в эти дни состоится костюмированный велопробег для всех желающих, сообщает региональный департамент строительства и транспорта.

На форуме выберут лучшую велоинсталляцию, детский ландшафтный проект, ландшафтные композиции на тему Победы и «Сирень Победы». Заявку можно отправить до 1 марта 2018 года. Условия участия и требования к работам опубликованы на сайте zelenayastolitsa.ru.

Форум «Зеленая столица» впервые прошёл в Белгороде в августе этого года. Возле УСК Светланы Хоркиной разместили работы более 70 участников и подготовили деловую программу.

Организаторы форума — правительство Белгородской области, региональный департамент строительства и транспорта, администрация Белгорода и Белгородская государственная филармония.

#Новости#Зелёная столица#Белгородская сирень#Общество
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