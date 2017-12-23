Белгородские власти открыли приём заявок на форум «Зелёная столица»

Для горожан здесь организуют образовательную программу и представят конкурсные инсталляции, детские ландшафтные проекты. Белгородцы увидят, как можно качественно и недорого менять городскую среду с помощью ландшафтного дизайна. Также в эти дни состоится костюмированный велопробег для всех желающих, сообщает региональный департамент строительства и транспорта.