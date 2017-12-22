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Захоронение немецких солдат нашли в Белгородской области

22 декабря 2017, 18:16
В селе Шмарное Старооскольского горокруга при проведении земляных работ раскопали могилы солдат вермахта.

Останки солдат обнаружили, когда копали траншею под водопровод. Вместе с ними нашли остатки формы, каски, подкованные сапоги, пенал с обеззараживающим препаратом, сообщает 9 канал (Старый Оскол).

Ковшом экскаватора раскопали и гражданское захоронение – повредили десять могил. На этом месте была сельская церковь, которую снесли в 1960-е годы. Старожилы говорят, что там хоронили убитых солдат.

Останки перенесут на военное кладбище в селе Беседино Курской области, где захоронено уже более восьми тысяч немецких солдат.

#Новости#Вермахт#Немецкие солдаты#Человеческие останки#Старый Оскол#Голосование по Конституции#Общество
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