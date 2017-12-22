Захоронение немецких солдат нашли в Белгородской области

Останки солдат обнаружили, когда копали траншею под водопровод. Вместе с ними нашли остатки формы, каски, подкованные сапоги, пенал с обеззараживающим препаратом, сообщает 9 канал (Старый Оскол).
Ковшом экскаватора раскопали и гражданское захоронение – повредили десять могил. На этом месте была сельская церковь, которую снесли в 1960-е годы. Старожилы говорят, что там хоронили убитых солдат.
Останки перенесут на военное кладбище в селе Беседино Курской области, где захоронено уже более восьми тысяч немецких солдат.