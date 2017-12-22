Вячеслав Воробьёв: о приёме в Кремлёвском дворце и участии в фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто»

В Георгиевский зал были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, носящих звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.
Традиция таких ежегодных приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.
Свою историю этот праздник ведёт с 18 века, периода правления императрицы Екатерины II. Именно она учредила орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою особую доблесть, отвагу и смелость.
Президент России Владимир Путин обратился ко всем присутствующим с важными словами:
«Хочу сказать большое спасибо каждому, кто сейчас находится в этом зале, и кого в этом зале нет, но причастен к этому празднику, всем, кто достойно, мужественно выполняет свой долг. Как и наши великие предки, вы своим примером показываете, что такие ценности, как благородство, бескорыстие, преданность Отечеству никогда не утратят своего значения и всегда будут служить надёжной опорой сильной, великой России».
За одним столом с президентом заняли место герои Российской Федерации Сергей Баринов из Калининградской области, Александр Ватагин из Санкт-Петербурга, Вячеслав Воробьёв из Белгородской области, Николай Гаврилов из Московской области, Сергей Евланов из Свердловской области, Сергей Крамаренко и Борис Соколов из Москвы, Александр Супонинский из Татарстана и Сергей Яшкин из Пермского края.
Сидя за одним столом с президентом и принимая во внимание, что это – первая встреча, было довольно волнительно. В то же время я был горд: чувствуется, что рядом с тобой сильная личность. Владимир Владимирович спросил меня, чем занимаюсь сейчас. Я рассказал. А так за столом разговор шёл на нейтральные темы. Все мы прекрасно понимаем, что президент – человек занятой, и про работу с ним беседовать не стоило.
Вячеслав рассказал, что встретил на приёме много легендарных личностей, на которых стоит равняться нынешней молодёжи.
Встретил Героя России Игоря Задорожного, на которого равнялись все бойцы спецподразделения «Русь», и я в том числе. Встретил «батю» краповых беретов Сергея Лысюка, познакомился с нынешним президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и многими другими. На приёме присутствовал ещё один белгородец, Герой Российской Федерации Виктор Трофименко – сотрудник Управления ФСБ РФ по Белгородской области.
Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области Дмитрий Мещерин отметил важность участия белгородцев в таких торжественных мероприятиях.
Герой России Вячеслав Воробьёв является неотъемлемой частью отряда ОМОНа Управления Росгвардии по Белгородской области. Его подвиг навсегда останется для граждан и офицеров высочайшим выражением подлинного патриотизма. Торжественный приём в Кремлёвском дворце в День Героев Отечества – ещё один символ прочной связи, преемственности традиций мужества, бескорыстия и преданности Отечеству. Каждый из коллег, будь то спецподразделения СОБР и ОМОН или сотрудники других подразделений, входящих в состав Росгвардии, заступая на службу, демонстрируют готовность достойно, мужественно выполнять свой долг, защищать Россию и безопасность наших граждан. Дмитрий Мещерин
Знаменательно, что именно в этот торжественный день Малахитовый зал Кремлёвского дворца украсили фотоработы проекта «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений», который был представлен белгородцам в ноябре этого года по инициативе межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» при поддержке НИУ «БелГУ» и администрации Белгородской области. Среди участников продолжения фотовыставки – два белгородца, кавалеры ордена Мужества, подполковники Вадим Серых и Игорь Брудков. С уникальными портретами и историями ветеранов боевых действий познакомились участники торжественного приёма.
Вячеслав Воробьёв был почётным гостем во время презентации обеих частей фотопроекта в Белгороде. Уже в мае организаторы выставки обратили внимание на скромного человека со Звездой Героя на кителе. Познакомились, узнали историю подвига Славы. Тогда и родилась идея об участии Вячеслава в проекте.
Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей важно воспитывать молодое поколение. Россия – страна героев. Ей пришлось пережить большое количество войн, и в каждой из них российские солдаты проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей Отчизны. Мы очень рады, что фотоснимки белгородских героев были представлены в Кремлёвском дворце. В своё время фонд «Память поколений» поддержал нашу инициативу, чтобы истории Вадима Серых и Игоря Брудкова узнали миллионы. Вячеслав – наша гордость, и подвиг его достоин того, чтобы о нём знала вся страна. Сергей Фуглаев
председатель ММПС «Правда»
Из первых уст нам удалось узнать, как прошла поездка Вячеслава, и есть ли у него в планах участие в третьей части фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто».
Вячеслав Воробьёв рассказал о том, что уже согласился принять участие в именитом фотопроекте. Съёмки будут проходить этим летом.
Профсоюз «Правда» совместно со своими друзьями из благотворительного фонда «Память поколений» обязательно приложит все силы, чтобы эти планы были реализованы. Сергей Фуглаев