Вячеслав Воробьёв: о приёме в Кремлёвском дворце и участии в фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто»

Сидя за одним столом с президентом и принимая во внимание, что это – первая встреча, было довольно волнительно. В то же время я был горд: чувствуется, что рядом с тобой сильная личность. Владимир Владимирович спросил меня, чем занимаюсь сейчас. Я рассказал. А так за столом разговор шёл на нейтральные темы. Все мы прекрасно понимаем, что президент – человек занятой, и про работу с ним беседовать не стоило.