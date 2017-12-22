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Строительство «Самара Арены» может остановиться на три месяца

22 декабря 2017, 18:18
Ростехнадзор требует приостановить деятельность генподрядчика из-за большого количества дефектов в перекрытиях, колоннах и пилонах.

На днях Владимир Путин сообщил, что по одному из 12 стадионов для чемпионата мира по футболу 2018 года есть отставание в два месяца. Позже выяснили, что он имел в виду «Самара Арену».

По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, отставание произошло в предыдущем периоде из-за ряда ошибок. Сейчас в Самаре навёрстывают упущенное, работы жёстко контролируются, утверждён план-график, заявляет чиновник.

Пока не смонтирована кровля (нет конструкций для установки козырька купола), не завершена черновая отделка, не установлены кресла. Но главное — Ростехнадзор требует приостановить строительство на три месяца из-за большого количества дефектов в перекрытиях, колоннах и пилонах. Ведомство намерено привлечь генподрядчика (ПСО «Казань») к административной ответственности за регулярное игнорирование требований об устранении нарушений. Минимально компании грозит штраф в 50-100 тысяч рублей.

Добиваться приостановки деятельности ПСО Ростехнадзор будет через арбитраж. В ответ генподрадчик подал два иска, чтобы оспорить привлечение к административной ответственности. Суд начнёт рассматривать иски в январе 2018 года.

В следующем году на «Самара Арене» должны пройти шесть матчей чемпионата мира по футболу: четыре — группового этапа, одна восьмая и четвертьфинал. Тестовая игра здесь по-прежнему назначена на 7 апреля 2018 года, пишет «Советский спорт».

#Новости#Самара#Спорт
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