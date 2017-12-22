Строительство «Самара Арены» может остановиться на три месяца

Пока не смонтирована кровля (нет конструкций для установки козырька купола), не завершена черновая отделка, не установлены кресла. Но главное — Ростехнадзор требует приостановить строительство на три месяца из-за большого количества дефектов в перекрытиях, колоннах и пилонах. Ведомство намерено привлечь генподрядчика (ПСО «Казань») к административной ответственности за регулярное игнорирование требований об устранении нарушений. Минимально компании грозит штраф в 50-100 тысяч рублей.