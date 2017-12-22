Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Психологическая служба открылась в НИУ «БелГУ»

22 декабря 2017, 17:43
Церемония открытия состоялась сегодня, 22 декабря.

В психологической службе НИУ «БелГУ» студенты, преподаватели и сотрудники вуза смогут получить качественную и доступную помощь от специалистов. Психологи будут консультировать пациентов по разным проблемам, проводить образовательные тренинги для кураторов и студентов-активистов, мастер-классы, семинары. За несколько месяцев работы службы за помощью обратились более 6 тыс. человек.

В структуру службы входит семь кабинетов: «Кабинет практического психолога образования», «Кабинет психологического тренинга», «Кабинет психологического консультирования», «Кабинет для полиграфического исследования», «Кабинет психологической разгрузки», «Кабинет психологической диагностики», «Комната для посетителей психологической службы».

Думаю, что мы придём к тому, что у каждой семьи будет и семейный психолог. Поэтому совершенствуйтесь, развивайте свои практические навыки. Этот центр заметно улучшит качество образования и повысит вашу конкурентоспособность на рынке труда.

Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»

Психологическая служба госуниверситета развивает спектр платных услуг и предлагает белгородцам психокоррекцию и развитие, консалтинг и обучение, сообщает пресс-служба университета.

Психологическая служба находится по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая 14, корп. 4, ауд. 503. Телефон: (4722) 30-18-14.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

#Новости#БелГУ#Психологи#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18