Психологическая служба открылась в НИУ «БелГУ»

В психологической службе НИУ «БелГУ» студенты, преподаватели и сотрудники вуза смогут получить качественную и доступную помощь от специалистов. Психологи будут консультировать пациентов по разным проблемам, проводить образовательные тренинги для кураторов и студентов-активистов, мастер-классы, семинары. За несколько месяцев работы службы за помощью обратились более 6 тыс. человек.