Психологическая служба открылась в НИУ «БелГУ»

В психологической службе НИУ «БелГУ» студенты, преподаватели и сотрудники вуза смогут получить качественную и доступную помощь от специалистов. Психологи будут консультировать пациентов по разным проблемам, проводить образовательные тренинги для кураторов и студентов-активистов, мастер-классы, семинары. За несколько месяцев работы службы за помощью обратились более 6 тыс. человек.
В структуру службы входит семь кабинетов: «Кабинет практического психолога образования», «Кабинет психологического тренинга», «Кабинет психологического консультирования», «Кабинет для полиграфического исследования», «Кабинет психологической разгрузки», «Кабинет психологической диагностики», «Комната для посетителей психологической службы».
Думаю, что мы придём к тому, что у каждой семьи будет и семейный психолог. Поэтому совершенствуйтесь, развивайте свои практические навыки. Этот центр заметно улучшит качество образования и повысит вашу конкурентоспособность на рынке труда.
Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»
Психологическая служба госуниверситета развивает спектр платных услуг и предлагает белгородцам психокоррекцию и развитие, консалтинг и обучение, сообщает пресс-служба университета.
Психологическая служба находится по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая 14, корп. 4, ауд. 503. Телефон: (4722) 30-18-14.
Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»