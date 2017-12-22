Профсоюз «Правда» презентовал в УМВД фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто»

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в организации и проведении фотовыставки Управлению МВД России по городу Белгороду в лице начальника ведомства, полковника полиции Гаенко Евгения Викторовича. Уверен, что сотрудники Управления высоко оценят экспозицию «Герои России, какими их не видел никто», ведь тема подвига, героических поступков им очень близка. Они, как и герои фотопроекта, защищают наше Отечество, наших граждан и в любой момент готовы отдать свою жизнь за их безопасность. Мы должны знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них! Сергей Фуглаев