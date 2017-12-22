Профсоюз «Правда» презентовал в УМВД фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто»

По приглашению УМВД России по Белгороду профсоюз «Правда» презентовал сотрудникам полиции продолжение знаменитой фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто» фонда «Память поколений». В регионе выставка проходит по инициативе Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» при поддержке Правительства области и НИУ «БелГУ».
На открытии выставки председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев вручил благодарственное письмо начальнику УМВД России по городу Белгороду Евгению Гаенко за поддержку этого патриотического фотопроекта.
Выражаю искреннюю благодарность за помощь в организации и проведении фотовыставки Управлению МВД России по городу Белгороду в лице начальника ведомства, полковника полиции Гаенко Евгения Викторовича. Уверен, что сотрудники Управления высоко оценят экспозицию «Герои России, какими их не видел никто», ведь тема подвига, героических поступков им очень близка. Они, как и герои фотопроекта, защищают наше Отечество, наших граждан и в любой момент готовы отдать свою жизнь за их безопасность. Мы должны знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них! Сергей Фуглаев
Офицерам и курсантам показали видеоролик о создании выставки и рассказали истории подвигов российских солдат. Очередными героями проекта стали двое белгородцев: ветераны боевых действий, участники контртеррористических операций на Северном Кавказе подполковник полиции Вадим Серых и подполковник полиции в запасе Игорь Брудков. Герои награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами, которыми они по праву гордятся.
У каждого Героя своя жизненная история. Безусловно, все они заслуживают, чтобы их знали в лицо. Проследив судьбу каждого из участников этой фотовыставки, начинаешь осознавать, что такое подвиг. Я очень надеюсь, что наша молодёжь познакомится с героями фотовыставки, которые станут определёнными маяками в дальнейшей их службе и жизни. Евгений Гаенко начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции
С особым интересом изучали фотоработы кадеты средней общеобразовательной школы № 40 города Белгорода. Будущие защитники Отечества были едины во мнении, что герои проекта – гордость страны, и всем с них надо брать пример.
Профсоюз «Правда» продолжит знакомить белгородцев с героями фотовыставки в рамках проекта «Правда Патриот» до конца января 2018 года.