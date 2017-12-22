Первый магазин бытовой техники и электроники «Ситилинк» открылся в Белгороде

В эти выходные первых покупателей одного из крупнейших онлайн-ритейлеров в России ожидают суперцены, подарки, розыгрыши техники и сертификатов, а также акция «1 000 товаров по рублю».
Ирина стала одной из первых покупательниц в новом магазине. Купила мужу телефон и получила в подарок кофемолку.
Пришла брошюрка по почте, посмотрели – цены смешные. Обрадовали, как подарок к Новому году. Мужу нужен был телефон, чехол к нему, и получили подарок – кофемолку, я давно о ней мечтала. Набрали молодых, шустрых ребят, доброжелательных, молодцы. Ирина одна из первых покупателей магазина
Мы в Белгороде присутствуем уже больше трёх лет. У нас было три точки выдачи Ситилинк-мини. Туда можно было заказать товар через интернет или придя непосредственно на точку. Но товар мог быть подвезён через два-три дня. Сейчас ситуация в корне меняется. Самое большое преимущество – человек может здесь и сейчас прийти и приобрести товар. Общее время на покупку не превысит 15 минут. Человек не больше 6-7 минут тратит на то, чтобы оплатить и забрать товар после того, как он определился с выбором. Александр Плавинский управляющий директор «Ситилинк» в Черноземье
В новом магазине 20% площади занимает зона обслуживания и 80% склад, в котором уже сегодня хранится более 5 тысяч наименований компьютерной, цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий товаров. Покупатели собрались самых разных возрастов. Кто-то уже давно с электроникой «на ты», кому-то помогают освоить терминалы сотрудники «Ситилинка».
Купить товар можно непосредственно в магазине, заказать через интернет –– а получить доставкой на дом или забрать самому.
«Ситилинк» позиционирует себя как дискаунтер. Но это не продажа со скидкой – это продажа по низким ценам. На относительно небольшой площади порядка тысячи квадратных метров размещают до 8 тысяч товаров, что в 3-4 раза больше обычных полочных магазинов. Экономия на аренде площадей и небольшом штате продавцов даёт возможность держать самые низкие цены в регионе.
Александр Победа, директор магазина «Ситилинк-Белгород», отметил, что акциями в честь открытия приятные бонусы для покупателей не закончатся.
Наконец настал тот день, когда мы открыли двери нашего магазина. Долго и серьёзно к этому готовились. У нас 22, 23 и 24 декабря действуют беспрецедентные акции – «Подарки по рублю» и серьёзные скидки на популярные смартфоны, ноутбуки и многие другие товары. У нас на сайте всегда действует порядка 50 акций на различные товары и бренды. «Ситилинк» выделяется и своим сервисом, гарантийным отделом. Наш сервис авторизован всеми брендами на рынке, мы имеем свой бренд по сборке компьютеров любой спецификации. Программа лояльности работает и для физических, и для юридических лиц – с нами работать удобно и тем, и другим. Александр Победа директор магазина «Ситилинк-Белгород»
Найти магазин просто: на третьем этаже «Модного бульвара» на Костюкова, 39. Всё также действуют и пункты выдачи и заказа товаров Ситилинк-мини в двух точках Белгорода: на ул. Белгородского полка, д.49 и на ул. Конева, д.2А.
Видео Николая Русанова