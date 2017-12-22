Первый магазин бытовой техники и электроники «Ситилинк» открылся в Белгороде

Мы в Белгороде присутствуем уже больше трёх лет. У нас было три точки выдачи Ситилинк-мини. Туда можно было заказать товар через интернет или придя непосредственно на точку. Но товар мог быть подвезён через два-три дня. Сейчас ситуация в корне меняется. Самое большое преимущество – человек может здесь и сейчас прийти и приобрести товар. Общее время на покупку не превысит 15 минут. Человек не больше 6-7 минут тратит на то, чтобы оплатить и забрать товар после того, как он определился с выбором. Александр Плавинский управляющий директор «Ситилинк» в Черноземье