На предприятиях «Металлоинвеста» определили лучшие рационализаторские предложения в области энергосбережения и энергоэффективности

В финале конкурса приняло участие 14 рацпредложений: пять от «Уральской Стали», одно от Михайловского ГОКа и по четыре от Лебединского ГОКа и ОЭМК.
Первичный технический отбор предложений рационализаторов на всех предприятиях «Металлоинвеста» завершился в октябре. Оценку производственной актуальности и эффективности проектов провели специалисты технических и финансовых служб комбинатов. Лучшие идеи металлургов и горняков, вышедшие в финал конкурса, были оценены комиссией в управляющей компании под председательством первого заместителя генерального директора – директора по производству Андрея Угарова.
Все финалисты получили от компании премии: 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч – за второе, 50 тысяч – за третье и 10 тысяч – не вошедшие в тройки лидеров. Помимо премий, через 15 месяцев с момента внедрения рацпредложений-победителей авторам будет выплачено разовое вознаграждение в размере 10% от полученного за год экономического эффекта.
Победителями корпоративного состязания от Лебединского ГОКа стали рационализаторы обогатительной фабрики механик Юрий Титов и начальник цеха по обслуживанию энергооборудования Роман Ридель, которые разработали систему учёта и визуализации энергетических ресурсов.
Мы досконально изучили расходомерные приборы, нашли способ дистанционно снимать с них физические показатели среды и с помощью современных средств связи передавать в информационную систему комбината. Теперь данные с приборов поступают в режиме реального времени и наглядно отражаются в системе комбината на графиках. «Живые графики» позволяют оперативно реагировать на повышение расхода сжатого воздуха, снижать время на нахождение утечек и порывов, а значит, и сокращать время на устранение проблем. Кроме того, новшество позволяет качественно планировать расход на будущий период, а значит, идея будет приносить пользу комбинату ежегодно, экономить деньги и энергоресурсы. Роман Ридель
Эта идея уже внедрена и успела оправдать средства, затраченные на её воплощение. Кроме того, её внедрение позволит экономить для предприятия более 1,2 млн рублей ежегодно.
Александр Редько, главный энергетик управления по ремонту оборудования Лебединского ГОКа, занял сразу два призовых места. Второе – за идею использовать в технологическом процессе механического цеха УРО кислородный газификатор взамен батареи кислородного автореципиента, ведь жидкий кислород в несколько раз дешевле газифицированного. Четвёртого места Александр Евгеньевич удостоился за рацпредложение по применению природного газа в цехе, для резки металла, который в пять раз экономичнее пропан-бутановой смеси.
Третье место среди лебединцев завоевала идея Евгения Гончарова, заместителя начальника участка по наладке электрооборудования и его коллег из рудоуправления: Олега Ковалева, Валерия Маклакова, Максима Щербины, Сергея Котарева, которые занимаются наладкой электроприводов экскаваторов и ремонтом систем их управления.
Вместе они разработали проект по модернизации электрической цепи питания самых ресурсоёмких, мощных и трудозатратных электродвигателей (компрессоров). Внедрив в их цепь питания бесконтактную коммутирующую аппаратуру, удастся снизить простои экскаваторов, связанные с заменой пускорегулирующей аппаратуры и электродвигателей, а также снизить затраты на их ремонт и обслуживание.
Конкурс рацпредложений в области энергосбережения и энергоэффективности проводится на комбинатах «Металлоинвеста» с 2011 года. Нацелен на привлечение горняков и металлургов к разработке и внедрению энергосберегающих технологий. За семь лет сотрудниками предприятий «Металлоинвеста» были предложено около 90 идей, более 40 из которых успешно внедрены на производстве.
Конкурс стал важнымзвеном масштабной инициативы компании под названием «Фабрика идей». Онапризвана вовлечь максимум работников в процесс непрерывных улучшений и, какследствие, увеличить эффективность предприятий и повысить конкурентоспособностькомпании. Одна из ключевых задач Фабрики идей – предложить любомуработнику простой и понятный механизм подачи инициатив, рассмотрения ивоплощения в жизнь идей повышения эффективности производства, в том числе – вобласти энергосбережения.