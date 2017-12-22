На предприятиях «Металлоинвеста» определили лучшие рационализаторские предложения в области энергосбережения и энергоэффективности

Мы досконально изучили расходомерные приборы, нашли способ дистанционно снимать с них физические показатели среды и с помощью современных средств связи передавать в информационную систему комбината. Теперь данные с приборов поступают в режиме реального времени и наглядно отражаются в системе комбината на графиках. «Живые графики» позволяют оперативно реагировать на повышение расхода сжатого воздуха, снижать время на нахождение утечек и порывов, а значит, и сокращать время на устранение проблем. Кроме того, новшество позволяет качественно планировать расход на будущий период, а значит, идея будет приносить пользу комбинату ежегодно, экономить деньги и энергоресурсы. Роман Ридель