«Мираторг» увеличил среднюю заработную плату на своих предприятиях в регионе на семь процентов

АПХ «Мираторг» – крупнейший работодатель в агропромышленном секторе. Численность сотрудников компании, работающих на предприятиях в одной только Белгородской области, в 2017 году составила более 7300 человек. Ежегодно агрохолдинг создаёт новые рабочие места в сёлах и малых городах, обеспечивает своих сотрудников стабильной работой, достойной заработной платой, социальными гарантиями. Кадровая политика – одно из приоритетных направлений в стратегическом развитии компании. Холдинг регулярно проводит мониторинг рынка труда и предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату выше, чем в среднем по региону.

