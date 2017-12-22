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«Мираторг» увеличил среднюю заработную плату на своих предприятиях в регионе на семь процентов

22 декабря 2017, 16:09
Рост средней заработной платы сотрудников на предприятиях Белгородской области крупнейшего вертикально-интегрированного холдинга по производству мяса свинины и говядины в России составил в среднем на уровне 7% в 2017 году по отношению к 2016 году.

АПХ «Мираторг» – крупнейший работодатель в агропромышленном секторе. Численность сотрудников компании, работающих на предприятиях в одной только Белгородской области, в 2017 году составила более 7300 человек. Ежегодно агрохолдинг создаёт новые рабочие места в сёлах и малых городах, обеспечивает своих сотрудников стабильной работой, достойной заработной платой, социальными гарантиями. Кадровая политика – одно из приоритетных направлений в стратегическом развитии компании. Холдинг регулярно проводит мониторинг рынка труда и предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату выше, чем в среднем по региону.


Белгородская область – одна из трёх областей, на территории которых размещены ключевые мощности компании «Мираторг» по производству комбикормов, растениеводству, животноводству и мясопереработке. Наибольшее количество сотрудников – около 3600 человек – задействованы в свиноводческом дивизионе. Компания предоставляет рабочие места как для сотрудников без специального образования и опыта работы, так и высококвалифицированным специалистам.

Наиболее востребованными специальностями в компании в подразделении животноводства являются: ветеринарный врач, зоотехник, оператор свиноводческих комплексов. В растениеводстве – агроном, тракторист. На заводе по убою и переработке – оператор линий, оператор-наладчик, инженеры различных направлений.

В агрохолдинге внедрена мотивационная программа, направленная на поощрение активных, инициативных и ответственных сотрудников. Реализована программа «Молодой специалист», которая предполагает индивидуальное планирование карьеры каждого перспективного работника с учётом потребности организации и личных качеств самого кандидата на основе различных стимулов и гарантий. Для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников в компании регулярно проводятся обучающие мероприятия, семинары.

Мы стремимся создать на предприятиях холдинга условия, при которых каждый работник сможет реализовать свой потенциал, повысить производительность труда и получить за это достойное вознаграждение.

#Новости#Апх мираторг#Агрохолдинг#Экономика
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