«Мираторг» увеличил среднюю заработную плату на своих предприятиях в регионе на семь процентов

АПХ «Мираторг» – крупнейший работодатель в агропромышленном секторе. Численность сотрудников компании, работающих на предприятиях в одной только Белгородской области, в 2017 году составила более 7300 человек. Ежегодно агрохолдинг создаёт новые рабочие места в сёлах и малых городах, обеспечивает своих сотрудников стабильной работой, достойной заработной платой, социальными гарантиями. Кадровая политика – одно из приоритетных направлений в стратегическом развитии компании. Холдинг регулярно проводит мониторинг рынка труда и предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату выше, чем в среднем по региону.
Белгородская область – одна из трёх областей, на территории которых размещены ключевые мощности компании «Мираторг» по производству комбикормов, растениеводству, животноводству и мясопереработке. Наибольшее количество сотрудников – около 3600 человек – задействованы в свиноводческом дивизионе. Компания предоставляет рабочие места как для сотрудников без специального образования и опыта работы, так и высококвалифицированным специалистам.
Наиболее востребованными специальностями в компании в подразделении животноводства являются: ветеринарный врач, зоотехник, оператор свиноводческих комплексов. В растениеводстве – агроном, тракторист. На заводе по убою и переработке – оператор линий, оператор-наладчик, инженеры различных направлений.
В агрохолдинге внедрена мотивационная программа, направленная на поощрение активных, инициативных и ответственных сотрудников. Реализована программа «Молодой специалист», которая предполагает индивидуальное планирование карьеры каждого перспективного работника с учётом потребности организации и личных качеств самого кандидата на основе различных стимулов и гарантий. Для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников в компании регулярно проводятся обучающие мероприятия, семинары.
Мы стремимся создать на предприятиях холдинга условия, при которых каждый работник сможет реализовать свой потенциал, повысить производительность труда и получить за это достойное вознаграждение.