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Чаще всего подростки в Белгородской области идут на преступления против собственности

22 декабря 2017, 09:44
В Консультативном совете регионального СУ СКР обсудили подростковую преступность.

В СУ СКР по Белгородской области состоялось пленарное заседание Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На заседании озвучили статистику подростковой преступности и обсудили, как с ней бороться.

В СУ занимались расследованием 34 уголовных дел, связанных с подростковой преступностью, 21 направили в суд. По десяти сообщениям о преступлениях отказали в возбуждении уголовного дела, в том числе потому, что некоторые подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности.

Чаще всего подростки идут на преступления против собственности, сообщает пресс-служба следственного управления. При этом к тем, кто первый раз совершил преступление небольшой тяжести, применяют принудительные меры воспитательного воздействия, например, передают под присмотр родителей.

Сейчас на подростков сильно влияет пропаганда криминальной субкультуры в интернете. Часто родители не знают о том, чем ребёнок занимается в сети, так как у них нет доступа к страницам детей в соцсетях, или они не умеют пользоваться компьютером, а некоторые вовсе безразличны.

#Новости#Подростки#Преступность#Общество
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