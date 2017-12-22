Чаще всего подростки в Белгородской области идут на преступления против собственности

В СУ СКР по Белгородской области состоялось пленарное заседание Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
На заседании озвучили статистику подростковой преступности и обсудили, как с ней бороться.
В СУ занимались расследованием 34 уголовных дел, связанных с подростковой преступностью, 21 направили в суд. По десяти сообщениям о преступлениях отказали в возбуждении уголовного дела, в том числе потому, что некоторые подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности.
Чаще всего подростки идут на преступления против собственности, сообщает пресс-служба следственного управления. При этом к тем, кто первый раз совершил преступление небольшой тяжести, применяют принудительные меры воспитательного воздействия, например, передают под присмотр родителей.
Сейчас на подростков сильно влияет пропаганда криминальной субкультуры в интернете. Часто родители не знают о том, чем ребёнок занимается в сети, так как у них нет доступа к страницам детей в соцсетях, или они не умеют пользоваться компьютером, а некоторые вовсе безразличны.