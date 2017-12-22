Чаще всего подростки в Белгородской области идут на преступления против собственности

Сейчас на подростков сильно влияет пропаганда криминальной субкультуры в интернете. Часто родители не знают о том, чем ребёнок занимается в сети, так как у них нет доступа к страницам детей в соцсетях, или они не умеют пользоваться компьютером, а некоторые вовсе безразличны.