Белгородцы отметят День памяти небесного покровителя – святителя Иоасафа

По традиции богослужения пройдут в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода и пещерке святителя Иоасафа на Свято-Троицком бульваре.
Ровно в полночь начнётся Божественная литургия в пещерке святителя Иоасафа, на месте обретения нетленных мощей святителя.
В 03:00 и 06:00 литургии совершат в Спасо-Преображенском соборе Белгорода.
В 09:00 митрополит Иоанн возглавит литургию в кафедральном соборе Белгорода.
В богослужении примут участие митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, митрополит Кировоградский и Миргородский Иоасаф (Украина), митрополит Курский и Рыльский Герман, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман (Украина), епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, епископ Валуйский и Алексеевский Савва, а также архиереи, благочинные и духовенство митрополии.
Начало службы – в 09:30, сообщает пресс-служба митрополии.
Накануне праздничных мероприятий сегодня, 22 октября, в Петропавловке Белгородского района освятили закладной камень в основании храма в честь святых апостолов Петра и Павла.