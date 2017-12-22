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Белгородцы отметят День памяти небесного покровителя – святителя Иоасафа

22 декабря 2017, 16:20
Торжественные мероприятия начнутся в полночь 23 декабря.

По традиции богослужения пройдут в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода и пещерке святителя Иоасафа на Свято-Троицком бульваре.

Ровно в полночь начнётся Божественная литургия в пещерке святителя Иоасафа, на месте обретения нетленных мощей святителя.

В 03:00 и 06:00 литургии совершат в Спасо-Преображенском соборе Белгорода.

В 09:00 митрополит Иоанн возглавит литургию в кафедральном соборе Белгорода.

В богослужении примут участие митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, митрополит Кировоградский и Миргородский Иоасаф (Украина), митрополит Курский и Рыльский Герман, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман (Украина), епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, епископ Валуйский и Алексеевский Савва, а также архиереи, благочинные и духовенство митрополии.

Начало службы – в 09:30, сообщает пресс-служба митрополии.

Накануне праздничных мероприятий сегодня, 22 октября, в Петропавловке Белгородского района освятили закладной камень в основании храма в честь святых апостолов Петра и Павла.

#Новости#Иоанн#Святитель иоасаф#Литургия#Религия
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