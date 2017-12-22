Белгородцы отметят День памяти небесного покровителя – святителя Иоасафа

В богослужении примут участие митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, митрополит Кировоградский и Миргородский Иоасаф (Украина), митрополит Курский и Рыльский Герман, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман (Украина), епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, епископ Валуйский и Алексеевский Савва, а также архиереи, благочинные и духовенство митрополии.