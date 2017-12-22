Афиша выходного дня: парад Дедов Морозов, заплыв моржей и рождественская выставка

Разное
Соборная площадь
23 декабря
24 декабря
10:00 — 21:00 Массовые катания на коньках
12:00 — 15:00 Приёмная Деда Мороза
11:00 — 12:00 Театрализованная игровая программа «Новогодние приключения собачки Фили»
12:00 — 15:00 Семейная эстафета с парадом детских санок
15:00 — 16:00 Театрализованная игровая программа «Новогодние приключения собачки Фили»
16:00 — 18:00 Спортивно-развлекательный праздник на катке «Новогодние потехи»
16:00 — 18:00 Спортивный праздник «Сильнее. Выше. Быстрее»
23-24 декабря
Усадьба Деда Мороза, хутор Гремучий Ивнянский район
09:30, 12:00, 14:00 Квест-игра «Спаси Деда Мороза»
Телефон для справок: +7 (904) 092-68-98
Мастер-классы известного хореографа Дениса Бородицкого (в рамках фестиваля АРТ-ОКНО), концертный зал БГИИК (Королёва, 7)
23 декабря
10:00 Техника Contemporary dance
24 декабря
14:00 Отчётный концерт участников мастер-класса «В движении»
Телефон для справок: +7 (4722) 55-98-09
24 декабря
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
15:00 Танцевальное шоу «Новогодний концерт»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-01-77
24 декабря
Центральный пляж
Театры
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
23 декабря
19:00 «Трижды три»
24 декабря
19:00 «Простить себя»
Телефоны для справок: +7 (910) 030-72-22 и +7 (909) 203-80-50
Театр «Новая сцена–2», Широкая, 1
23 декабря
19:30 «Норд-Ост»
24 декабря
19:00 «Голубь мира»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
Кино
23-24 декабря в прокате:
Фантастика «Звёздные войны: Последние джедаи»
Комедия «Ёлки новые»
Фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей»
История «Легенда о Коловрате»
Комедия «Новогодний переполох»
Ужасы «Полуночный человек»
Мультфильм «Фердинанд»
Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта»
Ужасы «Счастливого дня смерти»
Комедия «Девушка с косой»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
Музыка
Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а
23-24 декабря
10:00, 12:30, 15:00, 17:30 Музыкальная сказка «Морозко»
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
«SODA Белгород», Б. Хмельницкого, 137т
23 декабря
18:00 Hip-Hop New Year
Телефон для справок: +7 (4722) 77-09-03
«Чапаев» бар, Преображенская, 109
23 декабря
21:00 Конкурс Belgorod Rock Stars
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
Детская афиша
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
23-24 декабря
Сказочный новогодний утренник 2018
Телефон для справок: +7 (4722) 37-33-62
Белгородский государственный театр кукол, Некрасова 5б/8
23-24 декабря
10:00, 13:00, 16:00 «Щелкунчик и мышиный король»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83
Детский центр раннего развития «Ясам», Королёва, 2а
23-24 декабря
10:00, 12:00, 15:00, 17:30 Новогодние утренники
Телефон для справок: +7 (4722) 36-65-88
Детский центр «Тропикано», Островского, 20
23-24 декабря
11:00, 13:00, 17:00 «Иван-царевич и Серый волк: Миссия “Новый год”»
Телефоны для справок: 26–74–20; 26–74–24
Белгородский дворец детского творчества, Садовая, 3
23 декабря
11:00, 14:00 Новогодняя музыкальная сказка «По щучьему велению!»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-72-87
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
23-24 декабря
12:00, 15:00 «Ошибки Дедушки Мороза»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
«Шёлковые детки», Шаландина, 9
23-24 декабря
14:00 «Шаромоделирование: Парад снеговиков»
23 декабря
17:00, 18:30 «Приключения новогодней ёлки»
24 декабря
10:00, 11:30, 16:30, 18:00 «Приключения новогодней ёлки»
13:30 «Новогодние фигуры для фотосессии»
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Студия «Талант», Есенина, 8а
23 декабря
16:00 Новогодняя вечеринка «Агенты Деда Мороза»
24 декабря
17:00 Новогодняя вечеринка «Агенты Деда Мороза»
Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92
«Солнечный мир», Ватутина, 1а
10:30, 13:00, 15:30 Новогодняя сказка «Волшебный сундучок»
Телефон для справок: +7 (952) 432-69-22
ЦМИ, Студенческая, 17а
24 декабря
11:00 Клоунский спектакль «Новогодний Робин Гуд»
Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15
24 декабря
15:00 «Дед Мороз и тайная комната»
Телефоны для справок: +7 (4722) 500–407
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
24 декабря
12:00 Спектакль «Невероятные приключения Колобка»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставки
23-24 декабря
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а
10:00 «В гостях у прошлого», «Другая реальность», «О Героях земли родной», «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38
09:00 «На поле Куликовом», «Мы приглашаем Вас на бал!», новогодние приключения в литературном музее
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43
10:00 «Ёлка по-советски, Или с Новым годом, товарищи!», «Вдохновение», «Ситцевая палитра», «Природы дар благословенный»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77
10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Труд и отдых в советской стране», «Портрет семьи», выставка Алексея Тюрина, выставка «Сквозь времена и страны»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00 «Богом данный край»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71
11:00 Персональная выставка Юрия Болотова
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Смольный институт благородных девиц»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53
09:00 «Мир сказок»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69
Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36
Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52
09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Библиотеки
Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а
23-24 декабря
10:00 «Октябрь семнадцатого»
18:00 Творческая мастерская «Подарки своими руками»
23 декабря
Литературная студия «Пробел»
18:00 «Будет жизнь, как пена вин, жемчужна, год грядущий, как любовный зов…»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-37-42
Цирки, зоопарки
Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в
23-24 декабря
11:00, 13:00, 15:00 Новогодняя программа «Снежная королева»
Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02