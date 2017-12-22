Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Афиша выходного дня: парад Дедов Морозов, заплыв моржей и рождественская выставка

22 декабря 2017, 08:00
Чем заняться в предновогодние выходные 23 и 24 декабря, расскажет ИА «Бел.Ру».

Разное

Соборная площадь

23 декабря

24 декабря

10:00 — 21:00 Массовые катания на коньках
12:00 — 15:00 Приёмная Деда Мороза
11:00 — 12:00 Театрализованная игровая программа «Новогодние приключения собачки Фили»
12:00 — 15:00 Семейная эстафета с парадом детских санок
15:00 — 16:00 Театрализованная игровая программа «Новогодние приключения собачки Фили»
16:00 — 18:00 Спортивно-развлекательный праздник на катке «Новогодние потехи»
16:00 — 18:00 Спортивный праздник «Сильнее. Выше. Быстрее»

23-24 декабря

Усадьба Деда Мороза, хутор Гремучий Ивнянский район

09:30, 12:00, 14:00 Квест-игра «Спаси Деда Мороза»

Телефон для справок: +7 (904) 092-68-98

Мастер-классы известного хореографа Дениса Бородицкого (в рамках фестиваля АРТ-ОКНО), концертный зал БГИИК (Королёва, 7)

23 декабря

10:00 Техника Contemporary dance

24 декабря

14:00 Отчётный концерт участников мастер-класса «В движении»

Телефон для справок: +7 (4722) 55-98-09

24 декабря

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

15:00 Танцевальное шоу «Новогодний концерт»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-01-77

24 декабря

Центральный пляж

Театры

Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11

23 декабря

19:00 «Трижды три»

24 декабря

19:00 «Простить себя»

Телефоны для справок: +7 (910) 030-72-22 и +7 (909) 203-80-50

Театр «Новая сцена–2», Широкая, 1

23 декабря

19:30 «Норд-Ост»

24 декабря

19:00 «Голубь мира»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

Кино

23-24 декабря в прокате:

Фантастика «Звёздные войны: Последние джедаи»

Комедия «Ёлки новые»

Фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей»

История «Легенда о Коловрате»

Комедия «Новогодний переполох»

Ужасы «Полуночный человек»

Мультфильм «Фердинанд»

Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта»

Ужасы «Счастливого дня смерти»

Комедия «Девушка с косой»

Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

Музыка

Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а

23-24 декабря

10:00, 12:30, 15:00, 17:30 Музыкальная сказка «Морозко»

Телефон для справок: +7 (4722) 333-319

«SODA Белгород», Б. Хмельницкого, 137т

23 декабря

18:00 Hip-Hop New Year

Телефон для справок: +7 (4722) 77-09-03

«Чапаев» бар, Преображенская, 109

23 декабря

21:00 Конкурс Belgorod Rock Stars

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

Детская афиша

Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4

23-24 декабря

Сказочный новогодний утренник 2018

Телефон для справок: +7 (4722) 37-33-62

Белгородский государственный театр кукол, Некрасова 5б/8

23-24 декабря

10:00, 13:00, 16:00 «Щелкунчик и мышиный король»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83

Детский центр раннего развития «Ясам», Королёва, 2а

23-24 декабря

10:00, 12:00, 15:00, 17:30 Новогодние утренники

Телефон для справок: +7 (4722) 36-65-88

Детский центр «Тропикано», Островского, 20

23-24 декабря

11:00, 13:00, 17:00 «Иван-царевич и Серый волк: Миссия “Новый год”»

Телефоны для справок: 26–74–20; 26–74–24

Белгородский дворец детского творчества, Садовая, 3

23 декабря

11:00, 14:00 Новогодняя музыкальная сказка «По щучьему велению!»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-72-87

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

23-24 декабря

12:00, 15:00 «Ошибки Дедушки Мороза»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

«Шёлковые детки», Шаландина, 9

23-24 декабря

14:00 «Шаромоделирование: Парад снеговиков»

23 декабря

17:00, 18:30 «Приключения новогодней ёлки»

24 декабря

10:00, 11:30, 16:30, 18:00 «Приключения новогодней ёлки»

13:30 «Новогодние фигуры для фотосессии»

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Студия «Талант», Есенина, 8а

23 декабря

16:00 Новогодняя вечеринка «Агенты Деда Мороза»

24 декабря

17:00 Новогодняя вечеринка «Агенты Деда Мороза»

Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92

«Солнечный мир», Ватутина, 1а

10:30, 13:00, 15:30 Новогодняя сказка «Волшебный сундучок»

Телефон для справок: +7 (952) 432-69-22

ЦМИ, Студенческая, 17а

24 декабря

11:00 Клоунский спектакль «Новогодний Робин Гуд»

Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15

24 декабря

15:00 «Дед Мороз и тайная комната»

Телефоны для справок: +7 (4722) 500–407

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

24 декабря

12:00 Спектакль «Невероятные приключения Колобка»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставки

23-24 декабря

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а

10:00 «В гостях у прошлого», «Другая реальность», «О Героях земли родной», «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38

09:00 «На поле Куликовом», «Мы приглашаем Вас на бал!», новогодние приключения в литературном музее

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43

10:00 «Ёлка по-советски, Или с Новым годом, товарищи!», «Вдохновение», «Ситцевая палитра», «Природы дар благословенный»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

10:00 «Форма одежды женщин-военнослужащих», «Иван Степанович Конев. Служил Отечеству»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77

10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Труд и отдых в советской стране», «Портрет семьи», выставка Алексея Тюрина, выставка «Сквозь времена и страны»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

10:00 «Богом данный край»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71

11:00 Персональная выставка Юрия Болотова

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Смольный институт благородных девиц»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53

09:00 «Мир сказок»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69

Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36

Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52

09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Библиотеки

Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а

23-24 декабря

10:00 «Октябрь семнадцатого»

18:00 Творческая мастерская «Подарки своими руками»

23 декабря

Литературная студия «Пробел»

18:00 «Будет жизнь, как пена вин, жемчужна, год грядущий, как любовный зов…»

Телефон для справок: +7 (4722) 31-37-42

Цирки, зоопарки

Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в

23-24 декабря

11:00, 13:00, 15:00 Новогодняя программа «Снежная королева»

Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02

#Новости#Афиша праздничных мероприятий#Афиша#Афиша белгородской государственной филармонии#Афиша выходного дня#Киноафиша#Культура
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18