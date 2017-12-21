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В 100 тыс. рублей обойдётся убитая косуля жителю Грайворонского района

21 декабря 2017, 14:30
Мужчина застрелил и пытался забрать убитое животное из леса без разрешения.

7 декабря этого года житель села Санково Грайворонского района на территории охотничьих угодий в урочище «Холодный лог» подстрелил косулю.

Он попытался забрать застреленное животное с собой. Однако ему помешал инспектор областного экоохотнадзора, который вызвал сотрудников районного ОМВД. Выяснилось, что лицензии на отстрел животного у охотника не было.

Мужчина причинил ущерб охотничьим ресурсам Белгородской области на сумму 100 тыс. рублей. Прокурор направил в районный суд иск о взыскании материального ущерба с браконьера в пользу государственного охотничьего фонда РФ.

Против охотника возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ, сообщает областная прокуратура.

#Новости#Лес#Косуля#Материальный ущерб#Грайворонский район#Охотник#Голосование по Конституции#Общество
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