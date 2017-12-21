В 100 тыс. рублей обойдётся убитая косуля жителю Грайворонского района

7 декабря этого года житель села Санково Грайворонского района на территории охотничьих угодий в урочище «Холодный лог» подстрелил косулю.
Он попытался забрать застреленное животное с собой. Однако ему помешал инспектор областного экоохотнадзора, который вызвал сотрудников районного ОМВД. Выяснилось, что лицензии на отстрел животного у охотника не было.
Мужчина причинил ущерб охотничьим ресурсам Белгородской области на сумму 100 тыс. рублей. Прокурор направил в районный суд иск о взыскании материального ущерба с браконьера в пользу государственного охотничьего фонда РФ.
Против охотника возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ, сообщает областная прокуратура.