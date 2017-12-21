Рост платежей по жилищным тарифам ограничат

В проекте закона будут представлены правила расчёта цен за жилищные услуги, а также минимальный перечень работ и услуг, необходимых для содержания дома в порядке.
Повышение платежей по ЖКХ ограничено 4 % в год, но в действительности это правило часто нарушается. По жилищным тарифам – уборка подъездов, обслуживание мусоропроводов, ремонт и замена общедомового оборудования – регулирование и вовсе отсутствует.
Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, говорит, что большинство регионов укладывается в положенные 4 %. Но повышение этой планки возможно. Например, муниципалитеты вправе поднять тариф при проведении проектов в сфере модернизации ЖКХ.
Однако кроме фиксированной платы за потреблённые ресурсы есть нормативы, коэффициенты, перерасчёты. Рядовому потребителю сложно в них разобраться. В итоге он переплачивает.
Михаил Мень, глава Минстроя, рассказал, что ведомство разработает методологические рекомендации для муниципалитетов по регулированию тарифов на жилищные услуги. По мнению Светланы Разворотневой, методика будет схожа с той, которую сегодня используют при определении предельной стоимости капремонта.
Жители новостроек по новой методике будут платить меньше, а вот жители старых домов – нет. Многие из них сейчас платят меньше для качественного содержания домов. Необходимый перечень работ также может варьироваться в зависимости от дома и финансовых возможностей его жильцов.
На сокращение роста тарифов повлияют и прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Президент поручил ускорить введение этой нормы. Законопроект принят в первом чтении и его планируют утвердить до конца этого года.
По новому механизму платежи граждан за ресурсы будут перечислять напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющую компанию, т.к. многие из УК «забывают» перечислить деньги граждан. В лучшем случае они допускают просрочку платежей, в худшем – банкротятся и оставляют за собой баснословные долги, сообщает «Российская газета».
Напомним, что проблема повышения тарифов затронула белгородцев – жильцов дома на ул. Горького, 66. Тариф на содержание и ремонтобщедомового имущества здесь хотят повысить в два раза.