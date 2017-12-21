Премию имени Василия Горина вручили в Белгородской области

Справка. Премия имени дважды Героя социалистического труда Василия Яковлевича Горина – это высшая общественная награда Белгородской области за достижения в агропромышленном комплексе. Премия вручается с 2002 года лучшим представителям агропромышленного комплекса. Это руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, агропромышленных объединений, фермерских хозяйств, учебных и научных центров.