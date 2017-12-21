Премию имени Василия Горина вручили в Белгородской области

Сегодня, 21 октября, в с. Бессоновке Белгородского района лучшим аграриям региона вручили премию им. В. Я. Горина. Награды лауреатам передали губернатор Белгородской области Евгений Савченко и внучка Василия Яковлевича – Елена Горина.
В этом году премией наградили четырёх белгородцев. В номинации «Сельскохозяйственное производство» лауреатами стали гендиректор сельскохозяйственной организации «Победа» Шебекинского района Юлия Курдубадзе и директор сельскохозяйственной организации «Источник» Прохоровского района Николай Самойлов.
В номинации «Сохранение и восстановление плодородия почв области» победителем признали индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Ровеньского района Виктора Алафердова. В номинации «Семейные фермы Белогорья» победителем стал индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Валуйского района Евгений Хавелов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Справка. Премия имени дважды Героя социалистического труда Василия Яковлевича Горина – это высшая общественная награда Белгородской области за достижения в агропромышленном комплексе. Премия вручается с 2002 года лучшим представителям агропромышленного комплекса. Это руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, агропромышленных объединений, фермерских хозяйств, учебных и научных центров.
Помимо самой премии в размере 500 тысяч рублей, лауреатам вручаются Почётный диплом о награждении, специальный знак и мантия. На сегодня 75 тружеников аграрного производства стали лауреатами премии.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области