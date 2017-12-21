Лебединцы встретили престольный праздник в храме-часовне во имя святой великомученицы Варвары

Часовня в честь великомученицы Варвары на Лебединском ГОКе была построена в 2015 году по инициативе Олега Михайлова, управляющего директора предприятия, депутата Белгородской областной Думы, и при поддержке компании «Металлоинвест». Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что храм востребован, его с радостью и благоговением ежедневно посещают многие работники предприятия, которые считают Варвару своей небесной покровительницей.