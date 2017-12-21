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Лебединцы встретили престольный праздник в храме-часовне во имя святой великомученицы Варвары

21 декабря 2017, 11:07
В день памяти святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков и металлургов, на промплощадке Лебединского ГОКа в храме-часовне, который носит имя святой, состоялась Божественная литургия в честь престольного праздника.

К началу богослужения на комбинат прибыл ковчег с частицей мощей святой Варвары. Теперь православная святыня, переданная в дар лебединскому храму-часовне епископом Губкинским и Грайворонским Софронием, будет пребывать здесь постоянно.

Я очень рад, что этот храм полон молящихся, что все мы собрались здесь для того, чтобы вознести молитвы к Богу и прославить великую угодницу, покровительницу горнорудных работ. Всех вас, дорогие мои, я поздравляю с престольным днём, с праздником! Владыка Софроний

Часовня в честь великомученицы Варвары на Лебединском ГОКе была построена в 2015 году по инициативе Олега Михайлова, управляющего директора предприятия, депутата Белгородской областной Думы, и при поддержке компании «Металлоинвест». Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что храм востребован, его с радостью и благоговением ежедневно посещают многие работники предприятия, которые считают Варвару своей небесной покровительницей.

Для нас это важный и радостный праздник, наполненный глубоким смыслом. Радостно, что наш храм-часовня обрёл сегодня драгоценную святыню – ларец с частицей мощей святой Варвары. Он будет здесь бережно храниться, а работники комбината смогут укрепиться в вере и черпать новые душевные силы для плодотворной работы и счастливой жизни. Леонид Альяных директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа

Строительство храма-часовни святой великомученицы Варвары планируется и в Железногорске Курской области. Компания «Металлоинвест» направила около одного миллиона рублей на реализацию первого этапа работ. В разработке проекта активное участие принимают специалисты Михайловского ГОКа, входящего в «Металлоинвест».

Фото Н.Рыбцева

#Новости#Лебединский ГОК#Губкин#Престольный праздник#Религия
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