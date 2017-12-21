Лебединцы встретили престольный праздник в храме-часовне во имя святой великомученицы Варвары

К началу богослужения на комбинат прибыл ковчег с частицей мощей святой Варвары. Теперь православная святыня, переданная в дар лебединскому храму-часовне епископом Губкинским и Грайворонским Софронием, будет пребывать здесь постоянно.
Я очень рад, что этот храм полон молящихся, что все мы собрались здесь для того, чтобы вознести молитвы к Богу и прославить великую угодницу, покровительницу горнорудных работ. Всех вас, дорогие мои, я поздравляю с престольным днём, с праздником! Владыка Софроний
Часовня в честь великомученицы Варвары на Лебединском ГОКе была построена в 2015 году по инициативе Олега Михайлова, управляющего директора предприятия, депутата Белгородской областной Думы, и при поддержке компании «Металлоинвест». Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что храм востребован, его с радостью и благоговением ежедневно посещают многие работники предприятия, которые считают Варвару своей небесной покровительницей.
Для нас это важный и радостный праздник, наполненный глубоким смыслом. Радостно, что наш храм-часовня обрёл сегодня драгоценную святыню – ларец с частицей мощей святой Варвары. Он будет здесь бережно храниться, а работники комбината смогут укрепиться в вере и черпать новые душевные силы для плодотворной работы и счастливой жизни. Леонид Альяных директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа
Строительство храма-часовни святой великомученицы Варвары планируется и в Железногорске Курской области. Компания «Металлоинвест» направила около одного миллиона рублей на реализацию первого этапа работ. В разработке проекта активное участие принимают специалисты Михайловского ГОКа, входящего в «Металлоинвест».
Фото Н.Рыбцева